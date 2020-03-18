Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом

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Кевин Дюрант оказался одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», которые сдали положительный тест на коронавирус.

«Всем надо быть осторожными, следить за собой и соблюдать карантин. Нам надо пройти через это», — цитирует баскетболиста инсайдер Шемс Чарания.

По словам игрока, он чувствует себя хорошо. Дюрант в нынешнем сезоне не выходил на площадку, восстанавливаясь после травмы ахилла. Форвард является двукратным чемпионом НБА.

Ранее четверо баскетболистов «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус.

Источник: Россия Сегодня