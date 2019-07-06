Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии

6 июля 2019     24
Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии

Капитан команды КВН «Сборная РУДН» и продюсер сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии. Об этом стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По данным источника, врио главы республики Бату Хасиков выдвинет звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где тот станет первым из тройки кандидатов на этот пост. Глава Калмыкии объяснил свое решение тем, что Тарбаев очень популярен.

Капитан «Сборной РУДН» подтвердил, что получил предложение от Хасикова. Он подчеркнул, что для утверждения кандидатуры ему необходимо пройти согласование. «В случае, если кандидатура будет утверждена, я приведу все свои документы в соответствие с требованиями [закона] к статусу сенатора», — добавил он.

Как пишет РБК, шоумен — совладелец телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, «Всемирной ассоциации выпускников вузов» и других компаний. В случае утверждения его кандидатуры Тарбаев должен будет продать или передать доли в бизнесе, поскольку, согласно закону, парламентариям запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

37-летний участник КВН продюсировал для СТС проекты «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Однажды в милиции», «Светофор», «Кухня». С 2019 года он является членом Общественной палаты Москвы. Он может оказаться одним из молодых сенаторов — вторым после 31-летнего Александра Пронюшкина от Владимирской области. Кроме того, Тарбаев станет практически единственным в верхней палате представителем шоу-бизнеса.

Источник: Лента.Ру

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