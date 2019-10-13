Звёздный форвард клуба НБА «Лейкерс» Дэвис получил травму во время выставочного матча в Китае

13 октября 2019     33
Звёздный форвард клуба НБА «Лейкерс» Дэвис получил травму во время выставочного матча в Китае

01:35

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму во время выставочного матча своей команды с «Бруклин Нетс», который состоялся в китайском Шэньчжэне.

© Burt Harris/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Дэвис повредил большой палец правой руки при попытке выбить мяч у соперника в середине первой четверти встречи и больше на площадку не возвращался. Детальное медицинское обследование баскетболист пройдёт после того, как «Лейкерс» вернутся в США, — тогда и станут известны ориентировочные сроки его возвращения в строй.

Энтони пополнил состав «Лейкерс» летом 2019 года в результате масштабного обмена между калифорнийцами и «Нью-Орлеан Пеликанс». За свою профессиональную карьеру форвард шесть раз приглашался для участия в Матче звёзд НБА и трижды входил в первую символическую сборную сезона.

Ранее сообщалось, что в самолёт клуба НБА «Сакраменто Кингз» ударила молния.

Источник: Россия Сегодня

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