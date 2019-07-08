Зейналова прокомментировала ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

8 июля 2019     24
Зейналова прокомментировала ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова прокомментировала ругань ведущего «Рустави 2», который в эфире телеканала нецензурно выразился в адрес российского лидера Владимира Путина.

  • © VANO SHLAMOV
  • AFP

По её словам, «дно должно быть наказуемо».

«Сделал он — а стыдно нам. Страну опозорил он — а обсуждаем мы. Он сейчас страшно горд — есть такой бобчинский, сама президент про меня написала. И ждёт, когда въедут по морде — это будет за политику, этопутинвиноват. Явно катает в голове — «как я!» Скажу прямо — никак. Стыдно жутко», — написала она в Facebook.

Она также негативно оценила реакцию генерального директора телеканала Ники Гварамия, который не стал «извиняться за мат, так как полностью поддерживает этот пафос» и отметил, что не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой.

«А то, что начальник его такое поддержал, — два раза фу. Потому что уже статистика получается. Мужчины так себя ведут, джигиты. Истерик из лавровской цитаты. Не провокатор — позорник. И вопрос у меня к нему очень простой: неужели не придумал менее позорного для своей страны способа бороться с собственным ощущением ничтожества? Ну фу же», — добавила она.

7 июля ведущий начал свою авторскую программу P.S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава государства Саломе Зурабишвили прокомментировали произошедшее.

Позднее «Рустави 2» отстранил от работы ведущего Георгия Габунию

Источник: Россия Сегодня

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