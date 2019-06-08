Зеленский заявил, что Рада «пробивает дно»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады «продолжают пробивать дно» в преддверии досрочных выборов в украинский парламент.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

По словам украинского президента, депутаты Рады «не вводят народ в заблуждение» и продолжают «оставаться собой», «прогуливая» и занимаясь «кнопкодавством».

«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — заявил он.

Глава украинского государства оценил текущий уровень поддержки депутатов Рады украинцами в 4%.

Также Зеленский заявил, что после принятия решения о роспуске Рады у него появились сомнения.