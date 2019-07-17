Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

17 июля 2019     7
Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.

  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Отмечается, что в случае введения военного положения для формирования военных администраций в населённые пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

о назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, соответствующие военные администрации письменно сообщают Генштаб ВСУ.

Отдельно в указе уточнены сроки выслуги для лиц молодого и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, в условиях «объявление состояния войны». В частности такие сроки выслуги устанавливаются «в день и времени прекращения состояния войны».

Источник: Россия Сегодня

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