Зеленский: Киеву важны добрососедские отношения с Минском

3 июля 2019     24
Зеленский: Киеву важны добрососедские отношения с Минском

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии заявил, что Киев всегда будут важны добрососедские отношения с Минском.

  • РИА Новости

«Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — приводит Белта слова Зеленского.

Накануне стало известно, что Зеленский направил приглашение Лукашенко посетить второй форум регионов двух стран, который состоится осенью в Житомире.

Также сообщалось, что белорусское «Движение солидарности «Разам» зарегистрировано на Украине

Источник: Россия Сегодня

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