Зеленский: Киеву важны добрососедские отношения с Минском

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии заявил, что Киев всегда будут важны добрососедские отношения с Минском.
«Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — приводит Белта слова Зеленского.
Накануне стало известно, что Зеленский направил приглашение Лукашенко посетить второй форум регионов двух стран, который состоится осенью в Житомире.
Также сообщалось, что белорусское «Движение солидарности «Разам» зарегистрировано на Украине.
Источник: Россия Сегодня
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