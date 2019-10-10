Зеленский назвал себя хорошим президентом

10 октября 2019     17
Зеленский назвал себя хорошим президентом

22:38

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что считает себя хорошим президентом.

Reuters © Valentyn Ogirenko

«Я свой выбор сделал: я хороший президент», — приводит «112 Украина» ответ Зеленского на вопрос о том, что для него важнее: быть хорошим семьянином или президентом. 

В июне команда Зеленского назвала 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.  

В списке, в частности, указывалось, что за месяц работы Зеленский «убедил западных партнёров в неизменности курса на евроинтеграцию», «получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию» и «развеял мифы о дефолте».

Источник: Россия Сегодня

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