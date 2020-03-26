Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

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Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности Украины.© president.gov.ua
Об этом свидетельствует указ, опубликованный пресс-службой президента.
«Назначить Якушева Александр Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины», — говорится в тексте документа.
В декабре 2019 года Зеленский назначил руководителя информационной безопасности Службы безопасности Украины. Пост занял Алексей Корнейчук.
Источник: Россия Сегодня