Зеленский не хочет стать «политическим путешественником» в США

13:58
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
«Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, … Украине, … то я готов ехать завтра», — приводит Интерфакс слова Зеленского.
Он отметил, что не хочет быть «политическим путешественником», как его предшественники на посту президента.
Также Зеленский заявил, что Соединённые Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины в защите суверенитета страны.
Ранее Помпео прибыл с официальным визитом на Украину.
Источник: Россия Сегодня
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