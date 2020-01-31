Зеленский не хочет стать «политическим путешественником» в США

13:58

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.

«Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, … Украине, … то я готов ехать завтра», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Он отметил, что не хочет быть «политическим путешественником», как его предшественники на посту президента.

Также Зеленский заявил, что Соединённые Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины в защите суверенитета страны.

Ранее Помпео прибыл с официальным визитом на Украину.

Источник: Россия Сегодня