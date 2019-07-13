Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

13 июля 2019     8
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».

  • РИА Новости

«Вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к «112 Украина», — указывает политсила.

Вместе с этим фракция выразила мнение, что исполнителями нападения являются национал-радикалы. 

В заявлении подчёркивается, что радикалы чувствовали себя в безопасности во время президентства Петра Порошенко и продолжают ощущать свою безнаказанность и после смены власти в стране.

«И сегодня, после заявлений президента Зеленского и генпрокурора Луценко, убедились, что в стране ничего не изменилось», — добавляет фракция.

Ранее здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта. В результате атаки никто не пострадал.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал СБУ эффективно расследовать инцидент с данным обстрелом.

Источник: Россия Сегодня

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