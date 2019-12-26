Землетрясение произошло у берегов Камчатки

26 декабря 2019     20
Землетрясение произошло у берегов Камчатки

02:02

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.

РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук, сейсмическое событие произошло в ночь на четверг по местному времени.

Очаг залегал на глубине 23 км. Эпицентр находился примерно в 76 км южнее Усть-Камчатска.

Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за циклона.

Источник: Россия Сегодня

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