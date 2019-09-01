«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком» в РПЛ

18:03
Санкт-петербургский «Зенит» обнародовал состав на матч с московским «Спартаком» в восьмом утре Российской премьер-лиги (РПЛ).@zenit_spb Twitter
Об этом сообщается на официальной странице «Зенита» в Twitter.
В грядущем матче в составе «Зенита» одновременно появятся фланговые защитники Дуглас Сантос, Игорь Смольников и Юрий Жирков, один из которых сыграет на позиции крайнего хавбека.
На противоположном фланге полузащиты появится Эмилиано Ригони.
Ранее «Спартак» объявил состав на матч с «Зенитом».
Источник: Россия Сегодня