«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

В пятом туре «Зенит» на своём поле примет французский «Лион», а «Лейпциг» в Германии сыграет с португальской «Бенфикой». Матчи пройдут 27 ноября.

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов 22:50 Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. @zenit_spb Twitter Встреча, прошедшая …



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