«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

22:50
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.@zenit_spb Twitter
Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Лейпцигу» принесли голы Диего Демме и Марселя Забитцера.
В пятом туре «Зенит» на своём поле примет французский «Лион», а «Лейпциг» в Германии сыграет с португальской «Бенфикой». Матчи пройдут 27 ноября.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Россия Сегодня