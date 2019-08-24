«Зенит» проиграл «Уфе» в седьмом туре РПЛ

18:27
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).© Алексей Даничев РИА Новости
Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Уфе» принёс гол Даниила Фомина, забившего на 79-й минуте после передачи Ловро Бизяка.
В восьмом туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» на своём поле примет «Оренбург».
Ранее сообщалось, что «Динамо» добыло гостевую победу над «Тамбовом» в седьмом туре РПЛ.
Источник: Россия Сегодня