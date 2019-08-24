«Зенит» проиграл «Уфе» в седьмом туре РПЛ

24 августа 2019     20
«Зенит» проиграл «Уфе» в седьмом туре РПЛ

18:27

Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

© Алексей Даничев РИА Новости

Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Уфе» принёс гол Даниила Фомина, забившего на 79-й минуте после передачи Ловро Бизяка.

В восьмом туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» на своём поле примет «Оренбург».

Ранее сообщалось, что «Динамо» добыло гостевую победу над «Тамбовом» в седьмом туре РПЛ.

Источник: Россия Сегодня

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