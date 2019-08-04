«Зенит» прокомментировал инцидент между фанатами и ОМОНом

4 августа 2019     14
«Зенит» прокомментировал инцидент между фанатами и ОМОНом

01:52

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением по инциденту между фанатами и сотрудниками ОМОНа, произошедшем в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Twitter © @gazprom_arena

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента, с тем чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб намерен сделать всё возможное для обеспечения безопасности на арене.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 4 августа, завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Зенит» прокомментировал инцидент между фанатами и ОМОНом
«Зенит» прокомментировал инцидент между фанатами и ОМОНом

01:52 Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением по инциденту между фанатами и сотрудниками ОМОНа, произошедшем в перерыве матча …


Техасский стрелок раскрыл мотив массового убийства посетителей торгового центра
Техасский стрелок раскрыл мотив массового убийства посетителей торгового центра

21-летний Патрик Крузиус, расстрелявший посетителей торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), до преступления опубликовал манифест. Об этом сообщает Washington Post. …


СМИ сообщили о 19 погибших при стрельбе в Техасе
СМИ сообщили о 19 погибших при стрельбе в Техасе

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo …


Дзюба спас «Зенит» от поражения дома
Дзюба спас «Зенит» от поражения дома

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». …


Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты