«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче

17:35
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме.@zenit_spb Twitter
Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе сине-бело-голубых отличились Йордан Осорио, Себастьян Дриусси, Игорь Смольников и Алексей Сутормин (с пенальти).
В следующем матче, который состоится 9 февраля, подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.
Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба назвал одноклубника Ярослава Ракицкого лучшим защитником мира.
Источник: Россия Сегодня