«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче

1 февраля 2020     11
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче

17:35

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме.

@zenit_spb Twitter

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Йордан Осорио, Себастьян Дриусси, Игорь Смольников и Алексей Сутормин (с пенальти).

В следующем матче, который состоится 9 февраля, подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба назвал одноклубника Ярослава Ракицкого лучшим защитником мира.

Источник: Россия Сегодня

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