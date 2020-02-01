«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче

В следующем матче, который состоится 9 февраля, подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.

В составе сине-бело-голубых отличились Йордан Осорио, Себастьян Дриусси, Игорь Смольников и Алексей Сутормин (с пенальти).

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме.

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