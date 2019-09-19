Зидан рассказал о причинах поражения «Реала» от ПСЖ в матче Лиги чемпионов

19 сентября 2019     18
Зидан рассказал о причинах поражения «Реала» от ПСЖ в матче Лиги чемпионов

08:14

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своих подопечных от французского «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Twitter © @realmadriden

«Нам не хватало интенсивности. Мы проигрывали много единоборств, а это всегда осложняет задачу, когда играешь с ПСЖ. У ПСЖ хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует этот турнир и такой соперник», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Он отмети, что игрок ПСЖ превзошли его подопечных по всем игровым компонентам.

«Главное — в интенсивности, это раздражает меня больше всего. Мы знали, что ПСЖ будет оказывать на нас давление, но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени. Обычно мы создаём много моментов, сегодня два гола отменили, но и с ними шансов было маловато. Когда мы побеждаем — это победа всех, когда проигрываем — виноваты все», — добавил французский специалист.

«Реал» на выезде проиграл ПСЖ со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в ЛЧ.

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Источник: Россия Сегодня

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