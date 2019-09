Знакомство с попугаем, визит сына на тренировку и падение с велосипеда: как Овечкин готовится к новому сезону НХЛ

Александр Овечкин продолжает подготовку к старту регулярного сезона НХЛ. Полноценной работе на льду не мешает травма, которую форвард получил после падения с велосипеда. Кроме того, он стал лицом готовых завтраков, деньги от продажи которых будут направлены на благотворительные цели в детский онкологический центр.

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подходит к концу. Большинство европейских хоккеистов уже вернулись из путешествий на родину и присоединились к своим командам в тренировочных лагерях.

Исключением не стала и главная российская звезда североамериканского чемпионата Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» за время каникул успел посетить Россию, съездить в рабочую поездку в Китай, а в эти дни уже активно работает на льду вместе с партнёрами по команде.

Однако события, произошедшие за время паузы, вынудили тренерский штаб столичной команды прибегнуть к небольшим кадровым перестановкам. В частности, Овечкин работает отдельно от многолетнего ассистента по атаке Евгения Кузнецова. Хоккеиста, уличённого в применении наркотических веществ, отправили в «белую» группу, где помимо него также работают Якуб Врна, Ти Джей Оши и Джон Карлсон. Капитан же оттачивает мастерство в «синей» группе — в компании Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона.

Впрочем, допинговый скандал, в центре которого оказался Кузнецов, никак не повлиял на любовь к нему со стороны местной публики. Болельщики по-прежнему горячо его поддерживают и порой выражают своё уважение весьма нестандартными способами. К примеру, юный поклонник «Кэпиталс» и персонально россиянина пришёл на тренировку команды со своим попугаем по кличке Кэлли.

16-летняя птица вместе с хозяином терпеливо дожидались любимого игрока на выходе с тренировочного катка, однако вместо Кузнецова к публике вышел Овечкин.

Желая привлечь внимание капитана, мальчик крикнул ему: «Эй, Ови, с нами тут большой поклонник!», после чего попугай издал громкий крик.

Остаться равнодушным к таким гостям тренировочного лагеря российский хоккеист не смог. Овечкин выразил желание познакомиться с птицей, посадил Кэлли на свою правую руку и сделал пару памятных снимков.

Ранее за подготовкой Овечкина к сезону внимательно следили его супруга Анастасия Шубская и годовалый сын Сергей. Для Овечкина — младшего этот визит на тренировку отца стал первым в жизни. Исторический момент для семьи запечатлён в социальных сетях Анастасии. Обладатель Кубка Стэнли показал наследнику базу и фото с завоевания трофея. Однако, по словам Шубской, самое сильное впечатление на малыша произвела раздевалка команды.

Свободное от занятий время капитан «Вашингтона» традиционно посвящает общению с семьей и различным медийным, а также социальным мероприятиям.

Так, Овечкин стал лицом продуктов для завтрака. 17 сентября, в его день рождения, на прилавках североамериканской сети магазинов Giant Food появятся овсяные хлопья, названные в честь хоккеиста. Коробки с портретом Овечкина и надписью Ovi Os будут стоить $2,69. Часть средств, вырученных от их продажи, будет направлена в детский онкологический фонд Мэриленда.

По признанию самого хоккеиста, он согласился стать лицом продукта, не раздумывая.

«Главная причина в том, что таким образом мы сможем помочь детям, для нас важно иметь возможность поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Особенно если речь идет о раке. Ну и к тому же я очень люблю хлопья», — приводит слова нападающего сайт НХЛ на русском языке.

Запуску продукта предшествовала большая промо-кампания и съёмки рекламного ролика. Кроме того Овечкин посетил ряд школ и на несколько часов примерил на себя роль обычного кассира. По словам хоккеиста, этот опыт был для него волнительным.

«Было сложно. Я нервничал. Считать деньги сложнее, чем забивать голы», — признался форвард.

К сожалению многомиллионной армии фанатов Овечкина, в последнее время далеко не все новости о нём были позитивными. Тревожные известия поступили с одной из тренировок команды. Партнёры провели против капитана силовой приём, после чего тот покинул площадку в сопровождении медиков. Впрочем, позже пресс-служба «Кэпиталс» успокоила публику: хоккеист не испытывает никаких проблем со здоровьем и готовится к сезону без ограничений.

Единственным неприятным моментом остаются глубокие ссадины на лице и руках Овечкина. Он объяснил, что они появились на его теле вследствие падения с велосипеда. Однако от тренировок и подготовки к играм столь незначительные повреждения его не отвлекут.

Just checked with Ovechkin after he came off the ice. He’s says his leg is “okay”…which is better than his nose, chin and eyebrow, which he injured in a bicycle accident last night. “Shit happens,” he cracked. #Capspic.twitter.com/yi4tiStDDt

— Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) 9 сентября 2019 г.