Зобнин назвал Шотландию главным конкурентом России в квалификации ЧЕ-2020 по футболу

4 сентября 2019     13
Зобнин назвал Шотландию главным конкурентом России в квалификации ЧЕ-2020 по футболу

23:08

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего поединка со сборной Шотландии, который состоится в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

РИА Новости © Владимир Песня

«На данный момент — да, шотландцы наши главные конкуренты. Но до этого у нас были не менее важные матчи и дальше такие предстоят. В Шотландии всегда тяжело. Плюс — длительный перелёт в Глазго. Это те факторы, на которые надо обращать внимание. Но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы о них никто после матча не вспомнил», — сказал Зобнин в интервью «Спорт-экспресс».

Отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, на стадионе «Хэмпден Парк».

Ранее Зобнин заявил, что футболисты «Спартака» всегда будут защищать Кононова.

Источник: Россия Сегодня

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