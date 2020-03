Золото Елисеева, серебро Резцовой и второе место в зачёте: как сборная России завершила ЧЕ по биатлону

Сборная России по биатлону получила ещё две медали в последние два дня чемпионата Европы в Раубичах. Матвей Елисеев одержал победу в спринте. Кристина Резцова после четвёртого места в аналогичной дисциплине смогла отыграть две позиции в гонке преследования и завоевать своё второе серебро. В общем медальном зачёте россияне стали вторыми после команды Белоруссии.

Неважное функциональное состояние мужской сборной России на чемпионате Европы не могло длиться вечно. Провал Матвея Елисеева и других биатлонистов в суперспринте можно было объяснить усталостью после мирового первенства в Антерсельве, но почти у всей команды было два дня на восстановление. Они явно пошли на пользу, и Елисеев добился победы в спринте классическом.

Непростые погодные условия — то снегопад, то оттепель, то ветер — многим помешали выступить в полную силу. Но Елисеев вытянул удачный стартовый номер, когда состояние трассы ещё было вполне приличным, чтобы показывать на ней максимальный ход. На первом круге российский биатлонист был лучшим среди 118 участников. Но из-за одного промаха он шёл лишь 23-м.

Но без ошибок не обошлись все претенденты на медали. Ко второй стрельбе уверенное лидерство захватил латвиец Андрей Расторгуев. Однако он не закрыл последнюю мишень и отправился на штрафной круг. Тут же на рубеж вернулся Матвей Елисеев и послал все пули в цель. На заключительном круге то один, то другой спортсмены вырывались на первое место, но в итоге победу одержал Елисеев, вырвав всего 4,1 секунды на финише.

Остальным россиянам промахи на стойке помешали занять более высокие места, но при этом почти все оказались внутри или рядом с первой десяткой. Саид Каримулла Халили стал восьмым с явно не подошедшими к погоде лыжами, Кирилл Стрельцов занял девятую позицию, Никита Поршнев — 11-ю. Василий Томшин и Эдуард Латыпов оказались ближе к концу третьего десятка, что объяснялось ещё более неудачной стрельбой.

Сразу после мужчин на старт спринта вышли женщины, и для них условия гонки были ещё более жёсткими. Трасса в Раубичах окончательно разбилась под натиском плюсовых температур. Россиянкам же в основном приходилось начинать гонку во второй половине списка. Немного повезло с номерами только Кристине Резцовой и Валерии Васнецовой, стартовавшим в пятом десятке. Чемпионка суперспринта Евгения Павлова не участвовала из-за болезни.

Чудес не произошло, и почти вся команда превратилась в статистов, которым оставалось распределять места, далёкие от призовых. Екатерине Глазыриной, Ульяне Кайшевой, Анастасии Поршневой и Виктории Сливко даже не удалось пробиться в число 20 лучших, тем более что и их стрельба оставляла желать лучшего — на четверых они совершили семь промахов.

Также по теме

«Желание повлиять на исход соревнований»: СБР потребовал от IBU разъяснить ситуацию с обысками у Логинова на ЧМ

Союз биатлонистов России направил открытое письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием разъяснить ситуацию вокруг…

Васнецова не воспользовалась своим шансом, который давал самый ранний среди россиянок стартовый номер. Уже на лёжке она допустила три осечки, прибавив к ним затем ещё одну. А вот Резцова смогла подарить надежду. Она стреляла чисто и шла третьей и второй после двух огневых рубежей. На последнем круге, правда, силы её покинули. Она потеряла сразу 18 секунд и заняла четвёртое место позади шведки Элизабет Хёгберг, норвежки Иды Лиен и белоруски Ирины Кривко.

В гонке преследования, состоявшейся на следующий день, ожидалась борьба Елисеева и Расторгуева за золото. Однако уже после первого рубежа лидер и преследователь сдали свои позиции из-за промахов. На первое место вышел победитель суперспринта Сергей Бочарников из Белоруссии, ранее представлявший Россию. Два промаха отбросили Елисеева достаточно далеко, но зато свои позиции улучшили остальные россияне. Поршнев оказался восьмым, а Халили и вовсе поднялся на третье место.

Елисеев с каждого следующего рубежа не уходил без промаха, и его шансы на ещё одну золотую медаль растаяли ещё до стрельбы стоя. Халили же первую половину гонки провёл замечательно и уступал Бочарникову только в скорости. Подтянулся к соотечественнику и Поршнев — между ними двумя вклинился только норвежец Александер Андерсен.

Первая стойка несколько умерила пыл россиян — Халили и Поршнев допустили по промаху, отпустив Бочарникова уже на целую минуту вперёд, а сами расположились на третьей и пятой позициях. Шансы на серебро и бронзу ещё сохранялись, но заключительная стрельба не принесла хороших новостей. Оба российских биатлониста зашли ещё на два штрафных круга, так что они даже пропустили вперёд Елисеева, допустившего пять промахов за гонку.

У чемпиона в спринте сохранялся шанс на четвёртое место, однако на последнем круге он не только не догнал чеха Адама Вацлавика, но и пропустил вперёд Андерсена и Халили. Тем временем Бочарников из-за двух промахов на последнем рубеже едва не лишился второй золотой медали, однако смог финишировать раньше, чем его догнал норвежец Стурла Хегрейд. Помимо Халили, Елисеева и Поршнева, занявших места с шестое по восьмое, выделить по итогам пасьюта можно было Латыпова — он показал второй ход среди всех участников. Но из-за позднего старта и четырёх промахов член основной сборной России оказался 12-м.

🇧🇾S.Bocharnikov, “I’m so happy. It’s the second home championships. At the last one I also had good results, but this #OECH20 is just amazing because I won 🥇🥇!”

📸: Christian Manzoni pic.twitter.com/czNXtQGcFt

— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) March 1, 2020