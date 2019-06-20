Золото Решетникова и серебро Ибрагимова: российские саблисты завоевали две медали на ЧЕ по фехтованию

В немецком Дюссельдорфе завершился третий соревновательный день чемпионата Европы по фехтованию. Первую золотую медаль сборной России принёс опытный Вениамин Решетников. В финале турнира саблистов он оказался сильнее соотечественника Камиля Ибрагимова. Женщины-шпажистки выступили неудачно и не сумели пробиться дальше 1/8 финала.

Ожидание золота и второй подряд финал для Ибрагимова

Первые два соревновательных дня чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе получились для россиян крайне неоднозначными. С одной стороны, в копилке отечественной команды оказалось сразу три медали, с другой, среди них не было ни одной золотой.

В понедельник опытные Софья Великая и Алексей Черемисинов завоевали по бронзе, а во вторник Инна Дериглазова в соревновании рапиристок в финале уступила двукратной олимпийской чемпионке Элизе Ди Франчиске.

Таким образом, в среду у российских фехтовальщиков была последняя возможность завоевать золото в личном турнире. У женщин разыгрывались награды в шпаге, а у мужчин — в сабле.

В соревновании саблистов особенно многого ждали от четырёхкратного чемпиона мира Вениамина Решетникова, который шесть лет назад брал золото первенства планеты именно в этом виде.

Поддержать опытного коллегу должны были Камиль Ибрагимов (двукратный чемпион мира) и Дмитрий Даниленко.

К сожалению, последний завершил борьбу ещё на стадии 1/8 финала, уступив французу Боладе Апити.

Очень непростой старт ждал и Ибрагимова, который лишь на один укол опередил скромного румына Юлиана Теодосиу в 1/16.

Зато в дальнейшем дела у Камиля пошли на лад. Он поочерёдно выбил из борьбы украинца Алексея Стаценко, чемпиона мира и Европы немца Бенедикта Вагнера и грузина Сандро Базадзе.

Примечательно, что последний в третий раз подряд пробился в полуфинал чемпионата Европы в сабле. В двух предыдущих турнирах он терпел поражения и довольствовался бронзой.

На этот раз спортсмен был полон решимости переломить неудачную для себя традицию, но вновь уступил — 11:15. Ибрагимов же во второй раз в карьере пробился в финал ЧЕ в сабле. В 2018-м в полуфинале он оказался сильнее как раз Даниленко.

«Мне всегда непросто давался российский финал»

Тем временем по другой стороне турнирной сетки уверенно двигался Решетников. Опытный россиянин сначала размялся на Жюле-Эмиле Де Вишере (Бельгия) и Матиасе Сцабо (Германия), а затем уверенно преодолел сопротивление маститых соперников — Энрико Берре и Макса Хартунга.

Именно немец в финале прошлогоднего первенства континента в сабле сломил сопротивление Ибрагимова. Решетникову удалось взять убедительный реванш за соотечественника — 15:10.

Но плата за месть оказалась слишком высокой. В финале более опытный Вениамин не оставил Камилю ни малейших шансов. В решающей схватке сопернику удалось нанести лишь семь точных уколов.

Таким образом, он во второй раз подряд уступил в финале чемпионата Европы.

Решетников же впервые за десять лет завоевал индивидуальное золото первенства континента. В последний раз подобное достижение покорялось ему в 2009-м также в сабле.

«Мне всегда было непросто встречаться в финале с соотечественником с эмоциональной точки зрения, ещё когда фехтовал против Николая Ковалёва, Алексея Якименко. Но мы приехали сюда за командным золотом — это самое главное, мы должны выложиться на максимум, поэтому нужно забыть об этой победе как можно скорее», — приводит слова фехтовальщика ТАСС.

Также он отметил непредсказуемость борьбы на чемпионате Европы.

«В нашем виде спорта решающее значение играет эмоциональная составляющая, если грамотно подойти к турниру, можно бороться за медали. В нашем случае, думаю, результат дала хорошая работа, проделанная на сборе перед турниром», — добавил чемпион.

Неудача в шпаге

А вот российские шпажисты вновь потерпели неудачу. Если накануне провалились мужчины, то в среду — женщины.

Особенно обидно фиаско двукратной чемпионки мира и Европы Виоллеты Колобовой.

27-летняя уроженка Дзержинска на стадии 1/8 финала уступила в упорном поединке Мари-Флоранс Кандассами — 14:15.

Француженка в итоге добралась до финала, где оказалась слабее соотечественницы Коралин Виталис — 11:15, которая стала трёхкратной чемпионкой Европы.

Бронзовые награды достались полячке Еве Тржебински и представительнице Германии Александре Ндоло.

Что касается остальных россиянок, то Любовь Шутова и Виолетта Храпина выбыли на стадии 1/32 финала, Татьяна Андрюшина — в 1/16 финала.

После трёх соревновательных дней в медальном зачёте продолжают лидировать итальянцы, в активе которых по две медали каждой пробы. Вторую же строчку между собой делят Россия и Франция с пятью наградами.