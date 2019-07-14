Золото России в синхронном плавании и три победы Китая: итоги второго дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу разыграны первые медали. Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в соревнованиях солисток в технических программах. Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стали серебряными призёрами в синхронных прыжках с вышки. Сборная России завершила день на втором месте в медальном зачёте, уступив лишь китайской команде.

Счёт победам открыт

Светлана Колесниченко стала первой в истории чемпионкой мира в артистическом плавании — так отныне официально на международном уровне называется синхронное плавание, хотя суть его осталась полностью прежней. Неизменным осталось и доминирование россиянок в этой дисциплине. Иного результата, кроме как победы, от Колесниченко в сольной программе и не ждали.

25-летняя спортсменка исполнила программу под песню Survivor, воплотив образ героини боевиков Лары Крофт. Её выступление судьи оценили в 95,0023 балла — почти на одно очко выше, чем в предварительных заплывах. Для уроженки Гатчины это золото стало 14-м за карьеру — чаще неё победы одерживали только партнёрша по дуэту Светлана Ромашина и Наталья Ищенко.

Борьба в бассейне для синхронного плавания, по сути, развернулась только за две оставшиеся медали. Серебро досталось испанке Оне Карбонель, выступившей под речь Нельсона Манделы о спорте. В её коллекции это уже 21-я медаль чемпионатов мира — по общему количеству она догнала абсолютного лидера соревнований Ищенко. При этом Карбонель одержала всего одну победу — в комбинации в 2009 году, когда россиянки не соревновались.

Всего две десятые испанке проиграла японка Юкико Инуи, никогда прежде не поднимавшаяся на пьедестал почёта в сольных выступлениях. Она обошла на балл 17-летнюю украинку Марту Федину — самую молодую участницу финала.

Перед соревнованием солисток состоялся предварительный раунд в технической программе смешанных дуэтов. По сути он ничего не решал — все участники автоматически проходили в финал. Но у болельщиков был шанс лишний раз посмотреть, как в синхронном плавании мужчины соревнуются одновременно с женщинами.

Лучший результат снова показали российские участники. Опытный Александр Мальцев с Майей Гурбанбердиевой набрали 91,5878, оторвавшись от своих преследователей итальянцев Манилы Фламини и Джорджо Минизини. Именно они два года назад стали чемпионами в этом виде программы. Россияне же пока не одерживали побед в «технике», только в произвольных выступлениях.

Серебро без лицензии

Первый полноценный соревновательный день в прыжках в воду включал в себя сразу три финала. Сначала был разыгран комплект наград в смешанных синхронных прыжках с вышки, в которых Россию представили опытный Виктор Минибаев и 16-летняя Екатерина Беляева. Вместе они выступали только на Кубке России, в то время как в Мировой серии за медали весь сезон боролись Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина.

Но замена оказалась удачной. Россияне на протяжении всех пяти раундов проигрывали только китайцам Лянь Цзюньцзе и Сы Яцзе и завоевали серебро. Для Минибаева эта награда чемпионата мира стала четвёртой за карьеру, а для Беляевой, дебютировавшей на столь серьёзных соревнованиях, — первой.

«Тренеры просто сказали, что мы должны отпрыгать на своём уровне, показать прыжки, на которые мы способны, а там как получится. Я сам предложил Кате попробовать прыгать микст. Её тренер Светлана Никульшина с этим предложением согласилась, главный тренер тоже дала согласие. И первый же старт получился удачным. Дальше нам просто сказали продолжать тренировки. Катя — талантливая спортсменка, и мне показалось, что у нас может неплохо получиться», — рассказал Минибаев РИА Новости после соревнований.

Следующими в бассейн пришли девушки — участницы финала в прыжках на метровом трамплине. Среди претенденток на медаль была россиянка Кристина Ильиных, прошедшая квалификацию с третьим результатом. Однако ей не удались два прыжка. Это отбросило её на пятое место. Победу одержала китаянка Чэнь Йивэнь, второй стала американка Сара Бэйкон, а первую бронзу для Южной Кореи в прыжках в воду завоевала Ким Су Джи — раньше на чемпионатах мира награды получали только представительницы КНДР.

Главным событием дня стали соревнования в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди мужчин. Помимо медалей тройка призёров получала путёвки на Олимпиаду — в предыдущих дисциплинах такого бонуса не было, так как они не включены в программу токийских Игр.

Россию в этом виде должны были представить Илья Захаров и Евгений Кузнецов — опытнейший дуэт, выигравший три серебра чемпионата мира, а два года назад завоевавший долгожданный чемпионский титул. Однако их паре пришлось временно разойтись: Захаров пока не восстановился после операции на мениске толчковой ноги — и партнёром Кузнецова стал Шлейхер, обычно выступающий на вышке.

Хотя они вместе уже выступали в этом сезоне, и очень даже успешно, в предварительном раунде едва не случилась катастрофа. В четвёртом прыжке россияне выступили так плохо, что оказались за пределами первой дюжины. Чудом выиграв меньше балла у французов, Шлейхер и Кузнецов всё-таки прошли в следующую стадию.

В финале россияне выступили гораздо лучше, а два прыжка из шести даже получили вторую по величине оценку среди всех. Но ошибок, в основном в плане синхронности, в их выступлении тоже было немало. Шлейхер и Кузнецов смогли после провальной третьей попытки уйти с десятого места, но выше пятого так и не поднялись.

Они остались не только без медали, но и без путёвки на Олимпиаду — добывать её придётся через год на Кубке мира, который выпал на очень неудобный по соревновательному графику апрель. Кузнецов заявил, что они со Шлейхером могли выступить лучше.

«За десять дней до старта у нас был сбор, перед отъездом нам сообщили о том, что Захаров не едет. Шока не было, поскольку в начале года ему сделали операцию на колене, он восстанавливался очень тяжело, а времени было не так много. Были готовы к такому развитию событий. Считаю, что это не наш максимум, потому что на тренировках у нас были более удачные попытки каждого из прыжков. Пока не знаю, что сказалось на выступлении, будем разговаривать с тренером», — цитирует спортсмена ТАСС.

Победу же, третью за день, одержали китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, которые два года назад не смогли остановить Кузнецова и Захарова. За своё золото им пришлось отчаянно побороться — они дали шанс соперникам неудачным вторым прыжком. Но китайцам удалось быстро исправиться и в итоге оставить пары из Великобритании и Мексики с серебром и бронзой.

Разминка в открытой воде

Первый комплект наград был разыгран в плавании на открытой воде. Из-за того что акватория города Кванджу активно используется кораблями, старт мужского заплыва на 5 км перенесли на восемь утра по местному времени. Гонку решили пропустить многие известные пловцы, чтобы подготовиться к десятикилометровой дистанции — на ней будут разыграны олимпийские лицензии.

Один из фаворитов гонку не пропустил — это молодой универсал из Венгрии Криштоф Рашовски, выигравший два золота и одно серебро на последнем чемпионате Европы. В середине заплыва он попытался создать отрыв, но вернулся в пелотон. На последнем круге он предпринял вторую попытку вырваться вперёд, на этот раз удачную. Рашовски приплыл к финишу первым, показав минимальное время в истории чемпионатов мира — 53:22,1. Он привёз 10,1 секунды французу Логану Фонтену, и этот отрыв стал самым крупным с 2001 года — обычно судьбу золотых медалей на пятикилометровке определяют одна-две секунды.

Лучший результат среди россиян показал Кирилл Беляев, которому с Евгением Дратцевым через три дня нужно будет соревноваться за путёвки на Олимпиаду. Он всю гонку провёл в общей группе и так и остался в ней, не сумев побороться за медали. Беляев пришёл к финишу восьмым, проиграв 3,1 секунды бронзовому призёру Эрику Хедлину из Канады.

«Условия здесь отличные. Вода идеальной температуры, температура воздуха тоже самая оптимальная, от гостиницы до старта можно дойти пешком. Единственное, что мне не очень нравится, — это старт в восемь утра. Приходится вставать очень рано, чтобы позавтракать и пройти все предстартовые дела. Сегодня всё могло бы быть намного лучше, я совершил ошибку на последней прямой. В целом всю дистанцию я чувствовал себя хорошо и уверенно. Основная цель ещё впереди. Надеюсь и верю, что всё получится», — сказал Беляев после гонки.