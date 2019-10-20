Золото Щербаковой, два серебра в парах, бронзы Алиева и Туктамышевой: как россияне выступили на Skate America

В Лас-Вегасе завершился первый этап Гран-при сезона-2019/20 по фигурному катанию — Skate America. Анна Щербакова первой чисто исполнила два четверных лутца и завоевала золото в женском турнире. 15-летняя спортсменка показала шестой результат в сумме в истории и опередила американку Брэди Теннелл и свою соотечественницу Елизавету Туктамышеву. В соревнованиях спортивных и танцевальных пар серебряные медали взяли Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным и Александра Степанова с Иваном Букиным соответственно, а Дмитрий Алиев стал бронзовым призёром у мужчин.

Триумф Щербаковой

Ещё до старта Skate America к Анне Щербаковой было приковано самое пристальное внимание. Благодаря своим невероятным прыжкам в четыре оборота 15-летняя спортсменка с ходу включилась в борьбу за звание сильнейшей фигуристки планеты и была одной из фавориток соревнований. В результате ей удалось подтвердить возложенные на неё надежды и завоевать золото на своём первом этапе Гран-при в карьере.

Помешать ей не смогли ни опытные оппонентки в лице Елизаветы Туктамышевой и Брэди Теннелл, ни неоднозначный результат в короткой программе. По её итогам она заняла лишь четвёртую строчку, но смогла реабилитироваться в произвольной. Щербакова практически не допустила недочётов, а главным моментом её номера стали первые в истории два чистых четверных лутца, причём один из них — в каскаде с тройным тулупом. При этом зрителей больше всего восхитил эффектный момент со сменой платья.

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Под впечатлением остались и судьи, которые поставили Анне 160,16 балла. Это помогло ей в сумме набрать 227,76 очка и твёрдо обосноваться на первой позиции. Таким образом, она показала шестой результат в истории по общему числу баллов, уступив лишь японке Рике Кихире (233,12) и своим соотечественницам —Туктамышевой (234,43), Алёне Косторной (234,84), Алине Загитовой (238,43) и Александре Трусовой (238,69).

«Я была очень рада. До конца программы ехала с мыслью: «Терпеть, терпеть, не расслабляться». Не хотела, чтобы были какие-то недочёты, глупые ошибки. Встав в последнюю позу, я наконец-то выдохнула, расслабилась и очень обрадовалась», — цитирует Щербакову Sport24.

Серебро досталось хозяйке соревнований Теннелл, которая хоть и пыталась навязать борьбу, но составить достойную конкуренцию не смогла. В итоге американка уступила более 11 баллов. Притом что после короткой программы она опережала свою юную соперницу более чем на семь очков.

Бронза досталась Туктамышевой, представившей публике два тройных акселя, один из которых был выполнен в комбинации с двойным тулупом. В целом, Елизавета выступила довольно успешно и почти за все элементы получила надбавки. Исключением стал лишь риттбергер в три оборота с небольшим недокрутом. Благодаря этому, россиянка набрала 138,69 балла за произвольный прокат и 205,97 — в сумме, всего на 3,5 балла опередив Сакамото.

«Хотелось закончить Skate America на хорошей ноте. Я бы себе не простила, если бы откатала плохо. Начало сезона было хорошее, и если бы допустила какие-то ошибки, то они бы были не технические, а глупые, эмоциональные. Поэтому была очень сконцентрирована», — рассказала Туктамышева.

Главной неудачницей этапа Гран-при стала Станислава Константинова. Если в короткой программе она показала предпоследний результат, то на этот раз оказалась в самом подвале турнирной таблицы. Надежды на успешное выступление перечеркнули падения при исполнении двойного и тройного лутцев, а также касание льда при выходе из двойного акселя.

«Два старта прошли в каком-то тотальном стрессе и провале. Думаю, что нужно собраться для начала, затем откатать как можно больше стартов… Просто нарабатывать уверенность, соревновательный опыт и вылезать из этой ямы. Два таких плохих турнира сильно бьют по самооценке и репутации», — призналась фигуристка.

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Бронза Алиева

До старта Skate America шансы Дмитрия Алиева на медали рассматривались как весьма скромные, однако после короткой программы он шёл вторым, уступая лишь признанному фавориту Нейтану Чену. При этом на расстоянии всего 0,23 баллов находился канадец Киган Мессинг.

В итоге, Алиев не сумел чисто представить произвольную программу и грубо ошибся при исполнении тройных лутца и акселя. В первом случае он не досчитался одного оборота, а во втором — попросту сорвал прыжок. Спасли же его каскад из четверного и тройного тулупов, а также ещё один тулуп в четыре оборота, за которые он получил солидные надбавки. В результате, это помогло ему набрать 156,98 балла за прокат и с 253,55 очками завоевать бронзу.

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«Небольшое разочарование и небольшое счастье. Первое связано с тем, что не получились два ключевых прыжка, которые могли дать мне второе место. А второе, потому что наконец прокат закончился, был такой тяжёлый период, не совсем уж и плохо я выступил», — сказал спортсмен.

Золото ожидаемо досталось Чену, покорившему зрителей четверными флипом, тулупом и сальховом, а серебро неожиданно ушло его соотечественнику Джейсону Брауну. В произвольной программе он показал отличное выступление и обошёл Алиева. Мессинг был не так успешен и переместился на четвёртую строчку.

Печально, но, как и в женских соревнованиях, у мужчин последнее место досталось представителю России. 19-летний Роман Савосин не смог справиться с давлением и допустил целый ряд грубейших оплошностей. Так, он неудачно исполнил сразу три прыжковых элемента, а не самый высокий уровень сложности программы не позволил ему навязать серьёзную борьбу другим атлетам. Как итог, 182,16 балла в сумме и более 100 очков отставания от Чена.

Серебряные медали российских пар

В парных видах отечественные фигуристы также не остались без наград. В преддверии произвольной программы россияне занимали вторые места в турнире как спортивных, так и танцевальных дуэтов, и вполне могли рассчитывать на золото. Но в итоге ни Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным, ни Александра Степанова с Иваном Букиным не смогли вырваться в лидеры.

Перед заключительным прокатом Павлюченко и Ходыкин уступали Чэн Пэн и Цзинь Яну чуть более полбалла, но выступили не слишком удачно и потеряли шансы догнать своих визави. Причиной тому стало падение Дарьи при выбросе на тройной флип, стоившее им 2,5 баллов. В итоге, в произвольной программе они стали лишь третьими, пропустив вперёд ещё и американцев Хэйвен Денни и Брэндона Фрэйзера, но в общем зачёте остались на второй строчке. Правда, их отставание от китайцев выросло до 3,91 очка.

«На тренировках мы чувствовали себя более уверенно. Ощущали, что мы можем. Добавили в чистоте программы. Поддержки до этого были достаточно простые, которые мы делали по юниорам и в прошлом сезоне. Этот шаг — и мы на пьедестале», — сказал Ходыкин.

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В отличие от своих соотечественников, Степанова и Букин оказали будущим триумфаторам более ожесточённое сопротивление. Так, они практически безошибочно откатали произвольную программу и на 0,08 балла опередили Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, но для итогового успеха этого оказалось недостаточно. Американцы также не допустили грубых ошибок и смогли сохранить за собой первое место.

«Хочется поблагодарить публику за тёплый приём. Было невероятно приятно кататься. Сегодня мы довольны собой больше, чем вчера. Боролись до конца. Поэтому, стоит признать, что этот старт для нас получился неплохим», — заявила Степанова.

После короткой программы на бронзовые медали претендовал ещё один российский дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. Их отставание от третьей строчки составляло около восьми баллов, что оставляло им надежду на высокие места. Но не самый яркий произвольный прокат свёл их на нет, а спортсмены так и остались на пятой строчке.

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Источник: Россия Сегодня