Зона эскалации: российские военные сообщили об отснятой «Белыми касками» инсценировке применения химоружия в Сирии

Члены организации «Белые каски» совместно с террористами завершили съёмки постановочного видеоролика о якобы применении сирийскими правительственными войсками химоружия против мирного населения в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) со ссылкой на информацию, поступившую от нескольких независимых источников. Запись была сделана недалеко от Алеппо, и сейчас этот фейковый ролик готовится к распространению в соцсетях для дальнейшего тиражирования в западных СМИ. Российские военные отметили, что в ролике инсценированы «последствия» авиаудара, видны якобы «человеческие жертвы» с признаками «отравления». Накануне в ЦПВС уже сообщали о подготовке такой инсценировки.

Представители скандально известной организации «Белые каски» совместно с террористами завершили съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими правительственными войсками «отравляющих веществ» против мирного населения в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии со ссылкой на поступившую из нескольких независимых источников информацию.

Отмечается, что запись была сделана в населённом пункте Зерба, расположенном в нескольких километрах к юго-западу от Алеппо.

«В видеоролике инсценированы якобы «последствия» нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным «химическим боеприпасом». На отснятых кадрах в густом жёлтом дыму зафиксированы якобы «человеческие жертвы» с признаками «отравления», — сообщили в ЦПВС.

Там добавили, что сейчас отснятая видеофальшивка подготовлена «Белыми касками» к распространению в соцсетях для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ.

Вечером в понедельник, 3 февраля, в ЦПВС сообщали, что «Белые каски» совместно с террористами из «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят новую инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечалось, что об этом по действующей «горячей линии» сообщили двое жителей населённого пункта Маарет эль-Артик, расположенного неподалеку от Алеппо.

В частности, стало известно, что группа из примерно 15 членов «Белых касок» прибыла в Маарет эль-Артик под руководством боевика Махи ад-Дин аль-Ама, принимавшего участие в постановочных съёмках апрельской «химатаки» 2017 года в городе Хан-Шейхун.

Также по теме

«Высокие стандарты не всегда соблюдаются»: РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе 7 апреля…

«Новую провокацию планируется инсценировать… с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных из южных провинций», — отметили в ЦПВС.

Там уточняли, что к месту съёмок боевики доставили порядка 400 литров химического раствора.

В связи с поступившей информацией в ЦПВС призвали всех участников готовящейся акции «отказаться от реализации преступных планов», а Турцию — оказать «всё возможное давление» на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для предотвращения провокации.

Под охраной боевиков

В последнее время уже поступали сообщения о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии. В конце января 2020-го глава ЦПВС Юрий Боренков рассказал СМИ о том, что представители скандальной организации прибыли в населённые пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, а также Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам». С собой у них были ёмкости, предположительно содержавшие газообразный хлор. Эту информацию передали местные жители и задержанные боевики.

Напомним, что провинция Идлиб и ряд прилегающих к ней территорий за все годы гражданской войны в Сирии ни разу не оказывалась под контролем правительственных сил. Именно Идлиб на заре военного конфликта стал центром формирования радикальных группировок, быстро занявших место мирной оппозиции.

Боевики «Джабхат ан-Нусры» AFP © Guillaume Briquet

На сегодняшний день Идлиб остаётся зоной активности незаконных военизированных структур, часть из которых признана террористическими на международном уровне. По итогам переговоров в астанинском формате этот район должен был стать одной из зон деэскалации. Правительственные силы предлагали сдававшимся в других районах САР боевикам перебираться сюда вместе с семьями. Однако многие из находящихся в Идлибской зоне деэскалации боевиков не согласились вести мирную жизнь и продолжили обстреливать прилегающие районы, включая город Алеппо.

В 2018 году Анкара и Москва договорились создать в Идлибской зоне деэскалации буферную зону, которую должны были покинуть как вооружённые силы САР, так и боевики. Реализацией этой инициативы занялась Турция, однако вылазки боевиков всё равно продолжились.

Параллельно в адрес Дамаска регулярно звучат обвинения в том, что он якобы может применить против сирийского населения химическое оружие. И это несмотря на то, что ещё в 2013 году власти арабской республики присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия и согласилась уничтожить все имевшиеся в стране запасы боевых отравляющих веществ и предприятия для их производства. В начале 2016-го Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о полном его уничтожении в Сирии.

Поддельное милосердие

Неправительственная организация «Белые каски» уже не впервые оказывается замешана в провокациях с химическим оружием, направленных против официального Дамаска. У истоков структуры стоял бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье.

При этом на сайте организации говорится о том, что она якобы возникла стихийно, из разрозненных групп добровольцев, которые помогали раскапывать завалы, образовывавшиеся в результате бомбардировок и доставать из-под них людей, а в 2013 году объединились в рамках структуры под названием «Сирийская гражданская оборона» — вскоре она получила известность под названием «Белые каски».

Бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье (основатель «Белых касок» © Wikimedia Commons

Как заявляют представители организации, они якобы оказывают поддержку миллионам людей, занимаясь не только расчисткой завалов, но и починкой электрических сетей, инфраструктуры и поиском неразорвавшихся боеприпасов.

Однако, по мнению экспертов, «Белые каски» далеки от реальной гуманитарной деятельности.

«Обычно «Белые каски» сначала совершают провокацию, а потом нарочито изображают милосердие, якобы оказывая помощь пострадавшим. Но на самом деле это марионеточная структура, которую спонсируют западные страны», — пояснил в беседе с RT профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

Схожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Белые каски — это организация, которая создана британскими спецслужбами и, соответственно, реализует их интересы», — отметил собеседник RT.

Также по теме

«Внутренне противоречив»: Россия и Сирия заявили о несоответствиях в докладе ОЗХО по «атаке» в Думе

Россия разочарована тем, что доклад ОЗХО о «химатаке» в сирийской Думе игнорирует мероприятия, организованные российскими дипломатами,…

Между тем, «Белые каски» не раз становились участниками откровенных фальсификаций, разжигающих напряжённость в и без того нестабильном регионе. Так, в апреле 2018-го они распространили в СМИ информацию о том, что в сирийском городе Дума якобы произошла химатака. Структура поспешила возложить вину официальное сирийское правительство, не дожидаясь итогов расследования. В Белом доме также не стали разбираться в деталях случившегося, и уже через неделю после появления новости о «химатаке» президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по сирийской территории.

Однако, когда журналисты американского телеканала One America News Network прибыли в сирийскую Думу буквально через несколько дней после военного демарша Вашингтона, они не нашли на месте никаких следов применения боевых отравляющих веществ. Как заявил журналист канала Пирсон Шарп, местные жители, с которыми он поговорил, ничего не знали о химической атаке, которая произошла здесь по версии «Белых касок».

«По их словам, в тот день в этом районе всё было как всегда, и они не видели ничего необычного», — сказал Шарп.

Журналист осматривает место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе Reuters © Ali Hashisho

Окончательно факт фальсификации подтвердился после того, как российские журналисты нашли участников постановочного видеоролика, запущенного в СМИ «Белыми касками».

11-летний житель Думы Хасан Диабе и его отец рассказали RT, как происходили съёмки фильма. В действительности никто из героев ролика не был поражён отравляющими веществами, а съёмка была постановочной.

В июле 2018-го активисты «Белых касок» и члены их семей начали эвакуироваться из Сирии, в этом им помогали власти Израиля. Как отметил тогда официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон, операция по вывозу «касок» была проведена по просьбе США, Канады и европейских стран.

А в ноябре 2019 года в Турции был обнаружен мёртвым основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье, погибший при невыясненных обстоятельствах. Предположительно, смерть наступила в результате падения с высоты. Комментируя его гибель, официальный лидер «Белых касок» Раед аль-Салех заявил, что, несмотря на эту потерю, организация продолжит свою деятельность.

Локальная активизация

По мнению Александра Вавилова, наблюдающаяся в последнее время активизация «Белых касок» может быть связана с их стремлением показать свою «полезность» и «работоспособность» после того, как участники этой структуры временно покинули территорию САР.

«Почему для возможной провокации выбрана именно Идлибская зона деэскалации, тоже понятно. Этот район остаётся единственным анклавом, в котором свободно действуют боевики и радикалы», — считает эксперт.

Бомбардировщик ВВС США во время удара по Сирии, апрель 2018 года Reuters © U.S. Air Force

Аналитик полагает, что для оказания помощи боевикам «белокасочники» и планируют устроить демонстрацию того, как сирийские правительственные силы «безжалостны» к местному населению. А после провокации они обвинят в ней Башара Асада, как это было уже не раз, добавил Вавилов.

Также по теме

«Их истинное лицо рано или поздно увидят все»: в МИД России сообщили о связи «Белых касок» с «Джабхат ан-Нусрой»

«Белые каски» фактически являются ответвлением террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, и тому есть многочисленные…

По мнению востоковеда Саида Гафурова, сейчас ни у кого нет сомнений относительно исхода сирийской войны, поскольку правительственные силы пользуются поддержкой народа. При этом власти не хотят уничтожать засевших в Идлибе противников и пытаются найти политический выход из сложившейся ситуации.

«Однако для тех, кто оказывал поддержку боевикам, переговоры невыгодны. Сейчас интересы ряда игроков находятся под угрозой. Поэтому, вероятно, было решено провести ещё одну провокацию, чтобы взвинтить напряжённость», — отметил собеседник RT.

Впрочем, благодаря тому, что информация о провокации была перехвачена и обнародована, эти планы вполне могут сорваться, полагает эксперт.

«Публикация сведений о подготовке такого акта значительно снижает вероятность его реализации», — подытожил Гафуров.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня