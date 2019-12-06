Зоозащитники нашли собачью живодерню и залитые кровью клетки в Дагестане

Зоозащитники дагестанского города Хасавюрт обнаружили живодерню для бездомных собак, множество трупов животных и окровавленные клетки, сообщается в Intagram-аккаунте @zugorec.

Автор опубликовал несколько видео с изувеченными, выпотрошенными телами зверей. Он утверждает, что ролики сняты в муниципальном приюте для животных. «Выделенные средства отмываются путем убийства собак, “стерилизуют” всех и щенят, и старых, и больных! Огромная смертность среди “стерилизованных” собак! Вспоротых собак сваливают в могильную яму рядом с живодерней», — говорится в посте.

Одну полуживую собаку активисты «Хосписа для хвостов-инвалидов» забрали себе и сейчас пытаются вылечить. В ветеринарной клинике им сказали, что, по всем признакам, животное били и выстрелили в него дробью.

На публикацию обратил внимание председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В своем Instagram он написал, что все размещенные в сети материалы направлены в полицию и прокуратуру для проверки. Он также попросил главу Дагестана проверить деятельность учреждения.

Источник: Лента.Ру