«Зорко одно лишь сердце»: тест RT на знание повести «Маленький принц»

17:59

RT

75 лет назад, 31 июля 1944 года, с аэродрома на острове Корсика в свой последний полёт отправился Антуан де Сент-Экзюпери. Он вылетел на разведку, но на базу так и не вернулся. Как выяснилось десятилетия спустя, самолёт упал в море. Что именно произошло, до конца неизвестно, но одна из наиболее вероятных версий — техническая неисправность. Сент-Экзюпери оставил после себя множество произведений в стихах и прозе, самое известное из которых, без сомнения, повесть «Маленький принц». Ответьте на наши вопросы и проверьте, хорошо ли вы помните текст повести.

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Источник: Россия Сегодня