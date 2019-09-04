Зубков: по игре мы могли выиграть у Аргентины

19:59

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков считает, что матч против сборной Аргентины (61:69) в рамках ЧМ-2019 мог сложиться по-другому, однако его команда промазала много бросков и пропустила много быстрых атак соперника.

РИА Новости

«Мы сегодня промазали очень много бросков, в том числе, трёхочковых. Я считаю, что сегодня мы не справились с задачей. Они набирали очки с быстрых отрывов или с наших потерь. Могу сказать, что мы играли классно, однако это не результат. Мы хотели выиграть и могли выиграть по этой игре. Надо поработать над ошибками, впереди у нас два важных матча, которые определят многое. На отдых день, потом перелёт, но мы будем готовы», — сказал Зубков после матча.

Несмотря на поражение, сборная России вышла в следующий этап соревнований. Во втором групповом раунде команда Сергея Базаревича сыграет против национальных команд Венесуэлы и Польши.

Ранее Базаревич сказал,что он ничем не доволен в проигранном матче.

Источник: Россия Сегодня