Зырянов: после гола ван Нистелроя на Евро-2008 думали: «Всё, приплыли»

20 ноября 2019     17
Зырянов: после гола ван Нистелроя на Евро-2008 думали: «Всё, приплыли»

17:35

Экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов вспомнил четвертьфинальную встречу на чемпионате Европы-2008 с командой Нидерландов (3:1).

© Leo Vogelzang/ SUNSHINE globallookpress.com

«Перед матчем Хиддинк давал установку на немецком или английском, а Игорь Корнеев с Александром Бородюком переводили. Мы после пропущенного в самом конце матча слушали и думали: «Всё, приплыли». Но оказалось, что приплыли голландцы. Хиддинк был спокоен. Он не мог показать нам, что нервничает, ведь тогда бы и остальных «заколбасило». Матч был как была лотерея, а на первый план выходила физическая готовность. В качестве козыря у нас был Андрей Аршавин, который пропустил первые две игры группового этапа. А что касается нервов, то их мы оставили ещё в отборочном раунде, когда уступили Израилю и с минимальным счётом обыграли Андорру. После этого страшно уже не было», — сказал Зырянов RT.

На чемпионате Европы сборная России достигла наилучшего результата за всё время выступления на континентальных первенствах — выхода в полуфинал.

Ранее Зырянов сказал о сборной России по футболу, что стоит команде оступиться — её сметут.

Источник: Россия Сегодня

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Зырянов: после гола ван Нистелроя на Евро-2008 думали: «Всё, приплыли»
Зырянов: после гола ван Нистелроя на Евро-2008 думали: «Всё, приплыли»

17:35 Экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов вспомнил четвертьфинальную встречу на чемпионате Европы-2008 с командой Нидерландов (3:1). © Leo Vogelzang/ SUNSHINE …



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