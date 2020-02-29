Иванова заняла второе место в общем зачёте КМ по санному спорту

29 февраля 2020     9
Иванова заняла второе место в общем зачёте КМ по санному спорту

21:25

Российская спортсменка Татьяна Иванова стала второй в общем зачёте Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20.

© nordphoto/Mauelshagen globallookpress.com

По итогам этапа в немецком Кёнигзее, до которого Иванова лидировала в общем зачёте, российская саночница опустилась на второе место.

Первой стала немка Юлия Таубиц. Другая россиянка — Виктория Демченко — заняла третье место.

Российские саночницы никогда не выигрывали общий зачёт Кубка мира. Лучшим результатом являлось второе место Ивановой в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту в Кенигзее.

Источник: Россия Сегодня

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