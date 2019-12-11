Иванович: футболисты «Зенита» не научились на своих ошибках

11 декабря 2019     14
Иванович: футболисты «Зенита» не научились на своих ошибках

03:02

Защитник российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович прокомментировал разгромное поражение команды от португальской «Бенфики» в матче заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 0:3.

© fc-zenit.ru

«Мы все очень разочарованы. Сегодня была очень тяжелая игра для нас, особенно с точки зрения психологии. Если посмотреть все шесть наших матчей в Лиге чемпионов, то во многих из них мы сыграли по два разных тайма, не научились на своих ошибках», — цитирует сербского футболиста официальный сайт «Зенита».

По словам Ивановича, несмотря на неудовлетворительный результат, неудача во встрече с «Бенфикой» важна для футболистов «Зенита» и поможет коллективу из Санкт-Петербурга вырасти.

«Для нас это первый год в Лиге чемпионов впервые за несколько лет. Обещаю: мы постараемся, научимся и будем работать больше. Отдадим все силы, чтобы к следующему сезону стать лучше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков.

Источник: Россия Сегодня

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