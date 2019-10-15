Иванов оценил экологическую ситуацию на Байкале

13:47
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил ситуацию на Байкале.РИА Новости
Он отметил, что основная проблема — отсутствие очистных сооружений в ЖКХ.
«За последние годы туристов на Байкале — и российских, и иностранных — стало намного больше. Новые гостиницы плодятся как грибы после дождя, но об очистных никто особо не заботится», — заявил Иванов.
Он также обратил внимание на проблему «дикого туризма», когда путешественники останавливаются на берегу озера, а после уезжают, не убрав за собой мусор.
Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.
Источник: Россия Сегодня