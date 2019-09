«Игра по переформатированию»: США предлагают ЕС совместные проекты на Украине

В США опубликовали грант для финансирования проектов в рамках программы по сотрудничеству с новыми странами-донорами. Соответствующий документ есть в распоряжении RT. Программа подразумевает совместное финансирование общих проектов Соединённых Штатов и государств Центральной и Восточной Европы, с помощью которых европейцы смогут поделиться с Украиной опытом интеграции в ЕС. Приоритетными направлениями взаимодействия указываются интеграция Украины с западными рынками, укрепление демократии и обеспечение энергетической и кибербезопасности страны. Эксперты уверены, что Вашингтон таким образом стремится сохранить контроль над Евросоюзом. Более того, главный интерес США, по мнению аналитиков, в том, чтобы не допустить налаживания отношений с Россией как Украины, так и восточноевропейских стран.

Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии опубликовало грант для финансирования проектов, с помощью которых европейские страны смогут поделиться с Украиной опытом интеграции в ЕС. Соответствующий документ имеется в распоряжении RT.

При этом дальнейшее осуществление таких инициатив должно подразумеваться в рамках программы по сотрудничеству с новыми странами-донорами (Emerging Donors Challenge Program, EDCP), как указывается в гранте. Эта программа предполагает совместную деятельность США и восточноевропейских государств. В частности, среди «новых стран-доноров» обозначены следующие 11: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

«В рамках инициативы EDCP США устанавливают партнёрские отношения с вышеуказанными новыми странами-донорами посредством софинансирования общих проектов в сфере помощи иностранным государствам, направленных на передачу Украине опыта правительств этих стран в преодолении переходного периода и прохождении процесса интеграции в ЕС», — указано в тексте гранта.

При этом в документе обозначены приоритетные направления взаимодействия в рамках программы, среди которых, в частности, интеграция с западными рынками, укрепление демократии на Украине и обеспечение энергетической и кибербезопасности.

В гранте также объясняется, каким образом осуществляется софинансирование совместных проектов в рамках EDCP. Согласно документу, США будут оплачивать не более 50% стоимости инициативы, остальная часть ложится на партнёра. При этом срок реализации программы не должен превышать 1,5 года.

Соединённые Штаты таким образом стремятся сохранить своё влияние в Европе, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Это такая коллективная работа под руководством Соединённых Штатов, как бы забота о демократической Украине. Это пример чёткой, продуманной, планомерной работы по сохранению своего места в мире, по сохранению влияния на союзников. Примечательно, что Соединённые Штаты не хотят нести бремя расходов, подключают целых 11 стран», — отметил в беседе с RT эксперт.

Преследуют собственные интересы

Так, в гранте отмечается, что в качестве одного из направлений совместной деятельности в рамках программы посольство США намерено рассмотреть проекты по обеспечению доступа Украины на западные рынки и расширению возможностей для американских инвестиций и торговли.

В частности, планируется содействовать «внедрению соответствующих международных и европейских стандартов». Кроме того, инициативы могли бы включать предложения по повышению удобства ведения бизнеса и увеличению конкурентоспособности компаний частного сектора на западных рынках, сообщается в документе.

Кроме того, Соединённые Штаты намерены заняться повышением безопасности энергетического сектора Украины через «улучшение законодательной и нормативной среды», которая соответствовала бы требованиям Европейского союза и энергетического сообщества.

«Также рассматриваются инициативы, предусматривающие диверсификацию источников энергоносителей за счёт расширения возможностей Украины по разработке, реализации и поддержанию энергопроектов — в том числе инициатив в области экологически чистых технологий и возобновляемых источников энергии, а также за счёт расширения возможностей для участия западных инвесторов», — отмечается в документе.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT объяснил интерес Соединённых Штатов к реализации подобных проектов.

«Вашингтон, в первую очередь, устраивая подобные проекты, преследует в европейских странах собственные интересы, а не интересы европейских государств. Это энергетическая оккупация Европы, то есть перенастройка европейской энергетической системы на сжиженный газ из США, и перенастройка других экономических потоков, разрыв связей с Россией и выстраивание новых потоков с Соединёнными Штатами. Поэтому Украина в данном случае — объект, который может посодействовать американцам в реализации их стратегии», — полагает эксперт.

Впрочем это не первая попытка Соединённых Штатов повысить энергетическую безопасность Украины через разработку конкурентных рынков и интеграцию государства в европейские рынки. Так, в июле 2019 года Агентство США по международному развитию (USAID) искало специалиста на должность старшего советника по энергетике на Украине. По мнению авторов документа, зависимость от российского топлива, в том числе, способствовала сложившейся ситуации в энергосекторе Украины.

Кроме того, в начале сентября 2019 года Минэнерго США направило на Украину экспертную делегацию с целью помочь разработать «зимний план действий» для решения критически важных проблем во время предстоящего отопительного сезона.

«Не допустить установления отношений с Россией»

Помощь «новых стран-доноров» также будет направлена и на «укрепление демократической устойчивости на Украине».

«Здесь могут быть рассмотрены инициативы, направленные на укрепление независимых СМИ и организаций гражданского общества, борьбу с дезинформацией, повышение медиаграмотности, а также повышение прозрачности работы правительства и его подотчётности», — указывается в описании направления в гранте.

В частности, подобные цели могут быть достигнуты за счёт развития электронного правительства и «снижения коррупционного потенциала» на Украине, говорится в документе.

Штаты не в первый раз выделяют деньги на «на укрепление демократических процессов» на Украине. Так, в мае стало известно, что Бюро Госдепартамента по вопросам демократии, прав человека и труда опубликовало грант начальной стоимостью $900 тыс. в преддверии выборов в местные органы власти на Украине, которые пройдут в 2020 году. Главной задачей проекта объявляется «укрепление демократических процессов и поддержка выборов, соответствующих международным стандартам».

По мнению экспертов, опрошенных RT, главной задачей в таких грантах для Вашингтона является не допустить налаживания отношений с Россией как на Украине, так и среди восточноевропейских стран.

Так, по мнению Игоря Шатрова, ряд восточноевропейских стран готов пересмотреть отношения с Россией, чему Вашингтон старается препятствовать через подобные проекты.

«С одной стороны, Украина втягивается в процессы евроинтеграции, но, наверное, основным является другая игра — это игра по переформатированию, перенастройке восточноевропейских стран, большинство из которых, за исключением Польши, уже испытав все тяготы Евросоюза и проблемы от экономического конфликта ЕС с Россией, готовы по-другому посмотреть на отношения с РФ. Это такая попытка угнаться за двумя зайцами или сыграть на двух досках», — подчеркнул Шатров в беседе с RT.

Вместе с тем, по словам Юрия Почты, это многолетняя отработанная схема США по реализации экономических интересов через идеологическую составляющую.

«Они (направления взаимодействия в рамках программы. — RT) как бы в завуалированной форме содержат требование порвать с Россией, обеспечить превращение Соединённых Штатов в ключевого или даже монопольного поставщика энергоресурсов уже по своим ценам. На первом месте стоят экономические интересы Вашингтона. При этом экономика должна дополняться идеологической зависимостью», — уверен эксперт.

