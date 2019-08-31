«Игра «Ростова» зависит от Ерёменко»: Непомнящий о матче с «Локомотивом», прогрессе Миранчуков и мастерстве Шомуродова

«Ростов» показывает «приятный глазу» футбол, однако его игра зависит от полузащитника Романа Ерёменко. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий. Он рассказал об изменениях в тактике подопечных Валерия Карпина и отметил, какие позиции необходимо усилить «Локомотиву». Кроме того, он прокомментировал поражение «Спартака» в Лиге Европы и усомнился в том, что «Зенит» является однозначным фаворитом в борьбе за чемпионство.

— Ожидали ли вы до старта чемпионата, что перед восьмым туром «Ростов» будет находиться выше «Локомотива» в турнирной таблице?

— Для меня на старте первенства приятным сюрпризом стала игра как «Ростова», так и «Локомотива». В нынешнем сезоне обе команды готовы к большим свершениям и претендуют на места в Лиге чемпионов.

— Причина исключительно в более лёгком календаре «Ростова» или проблемах у «Локомотива»?

— Безусловно, подопечным Валерия Карпина повезло с расписанием. Но даже несмотря на это, они потерпели поражение от «Уфы». Что касается железнодорожников, то в их игре присутствует некий дисбаланс, ведь коллектив действует в атаке лучше, чем в обороне. И это с учётом того, что красно-зелёные всегда славились своей стройностью в защите.

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— Согласны, что «Ростов» сейчас показывает самый привлекательный футбол в РПЛ?

— Приятный глазу — несомненно, но по поводу самого привлекательного в лиге — не соглашусь. Я бы вспомнил про «Краснодар», который смотрится весьма симпатично, хоть и не дотягивает до собственного уровня образца прошлого сезона. Временами ЦСКА действует в красивой манере, можно вспомнить и про «Локомотив». Разве что о «Зените» такого точно сказать нельзя.

— Кого бы поставили на первое место?

— «Краснодар», хотя последние результаты не позволяют хвалить коллектив. Причём это касается не только Лиги чемпионов, но и РПЛ. Но в случае с «быками» проблема абсолютно решаема.

— Каким образом?

— Со временем новички впишутся в схему, и всё будет в порядке. Пока им не хватает слаженности, кроме того, немного смущает игра фланговых защитников — как в атаке, так и в обороне. При этом у нынешнего состава «Краснодара» есть потенциал.

— На ваш взгляд, атакующая игра «Ростова» — заслуга Карпина или таких умелых организаторов атак, как Роман Ерёменко и Ивелин Попов?

Тренерская работа определяется на основании двух критериев: результат и прогресс как команды в целом, так и отдельных футболистов в частности. Сегодня всё это налицо, поэтому смело можно назвать это плодами работы Карпина. Хотя игра «Ростова» и зависит от Ерёменко.

— Ранее Карпин прививал «Ростову» более закрытый футбол. Почему наставник решил перейти на более атакующую модель именно сейчас?

— Этот процесс начался в середине прошлогоднего чемпионата. Правда, это преобразование повлекло за собой несколько серьёзных поражений и потерю места в верхней части турнирной таблицы. А перед стартом нынешнего сезона сам Карпин заявил о смене философии.

— Что именно подталкивает тренера на подобные реформы?

— К этому должны располагать сразу несколько факторов, одним из которых является качество футболистов. Здесь мы снова возвращаемся к Ерёменко и Попову, которые определяют игру коллектива в атаке. Кроме того, необходимо отметить крайних защитников и центральных хавбеков, активно помогающих своим партнёрам впереди.

— На данный момент «Ростов» является одной из трёх самых забивающих команд и одной из семи самых пропускающих. В чём причина?

— Это естественно — если где-то прибыло, то где-то убыло. Пока нет необходимого баланса, но «Ростов» находится на верном пути. Хотя о чемпионстве пока рано говорить.

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— Возможно, Карпину просто не хватает квалифицированных защитников, чтобы обеспечить этот баланс?

— Да, там нет спортсменов уровня национальной сборной. Но не стоит забывать, что раньше «Ростов» играл с тремя центральными защитниками, а сейчас действует с двумя. Адаптация требует времени.

— Ерёменко входит в число элитных футболистов лиги?

— На данный момент Ерёменко — один из лучших полузащитников РПЛ.

— Вы верили, что он сможет столь успешно выступать после той истории с наркотиками?

— Да. Был уверен, что за два года он не так много потеряет. Во-первых, он не имеет склонности к лишнему весу, во-вторых, видно, что он осознал свою ошибку и всё это время упорно трудился. Кроме того, есть пример Эдуарда Стрельцова, который больше шести лет провёл в тюрьме, но смог вернуться.

— Пример Стрельцова, скорее, уникальный…

— Конечно, но всё равно считаю, что двухгодичное отлучение от футбола — ничего страшного. Поэтому не сомневаюсь, что Александр Кокорин и Павел Мамаев ещё будут играть.

— Вас впечатляет Элдор Шомуродов?

Несомненно. Шомуродов и Соболев — главные открытия старта сезона в РПЛ. С удивлением обнаружил, что Элдор обладает всеми необходимыми качествами для нападающего: очень быстрый, выполняет большой объём работы, находится в движении на протяжении всех 90 минут, хорошо принимает мяч и играет головой.

— Кого бы ещё отметили помимо Шомуродова и Соболева?

— Этим летом в Россию приехали сразу несколько качественных легионеров. На мой взгляд, именно это является причиной плотности в турнирной таблице. В свете этого, не считаю правильным слишком критично относится к неудачам российских клубов в еврокубках.

— Почему?

— Вероятнее всего, «Спартак» и «Краснодар» и в следующем сезоне будут представлять Россию в еврокубках. За нынешний сезон иностранцы пройдут испытание нашим сложным чемпионатом, обвыкнутся в своих коллективах, а в следующем году эти команды будут более конкурентоспособны в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

— Говоря о «Локомотиве», в первых семи турах он потерял семь очков. Не многовато ли для серебряного призёра?

— Подопечные Юрия Сёмина должны побороться за попадание в Лигу чемпионов, но есть вопросы по поводу шансов на чемпионство. На мой взгляд, «Локомотив» сейчас находится на стадии создания команды.

— Перед стартом сезона «Локо» считался главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Котировки железнодорожников не упали?

— За тройку будут бороться однозначно, а что касается золота, здесь надо отдельно остановиться на коллективе Сергея Семака. Не считаю «Зенит» однозначным фаворитом в борьбе за чемпионство. Игра у них то появляется, то пропадает. Пока не понимаю, с чем связаны эти перепады. Возможно, причина кроется в отсутствии определённости с составом.

— Потеря Себастьяна Дриусси и Малкома стали настолько фатальными для «Зенита»?

— Как ни странно, но это так.

— В этом туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Не считаете, что эти травмы могут помочь Олегу Кононову сохранить место на тренерском мостике?

Не хотел бы обсуждать кадровый вопрос. Сейчас у красно-белых не получается справляться с давлением. Почему во времена Массимо Карреры было иначе? Он не боялся уступить. Когда от тренера исходит волнение, оно передаётся футболистам. При итальянце «Спартак» был куражной командой, достаточно вспомнить, сколько встреч было выиграно на последних минутах. Сейчас этого нет. Вопрос в психологии.

— Вы хотите сказать, главная проблема в том, что Кононов не может настроить своих футболистов так, как это делал Каррера?

— Именно. Сейчас игроки «Спартака» ждут, когда кто-то за них что-то сделает. Кроме того, я не совсем согласен с составом, но это не моё дело.

— Накануне «Спартак» уступил «Браге» и вылетел из Лиги Европы. Евгений Ловчев обвинил в поражении Александра Максименко, который якобы допустил ошибку в эпизоде с первым голом. Согласны?

— Да, он мог потащить. Будь он на полшага ближе к углу ворот — среагировал бы. Если бы Максименко взял этот мяч, получился бы очень красивый сейв. Удар был очень непростой. Однако не соглашусь с такой категоричной оценкой.

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— Возвращаясь к «Локомотиву», Сёмин неоднократно намекал на проблемы с составом. Покупка скольких футболистов решила бы проблемы железнодорожников?

— Усиление необходимо всем. Даже чемпионы мира по футболу ищут, кого бы привлечь в национальную команду. Безусловно, пара игроков бы не помешала «Локомотиву», особенно с учётом того, что коллектив покинул Мануэл Фернандеш. Хорошо, что Миранчуки показывают футбол очень высокого уровня. В этом году они гораздо лучше.

— На ваш взгляд, Жоау Мариу — необходимое усиление для «Локомотива»?

— Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Поживём — увидим. Конечно, тренер всегда хочет иметь план Б и располагать большим количеством футболистов. Но возьмём того же Фернандеша. Если бы португалец остался в команде, не факт, что Антону Миранчуку нашлось бы место в составе.

— Помимо средней, какие линии нужно усилить «Локомотиву»?

— Мне не нравится, как железнодорожники смотрятся в обороне. Возникают проблемы в центральной зоне, в частности, непонятна ситуация с Соломоном Кверквелией. Кроме того, есть вопросы и к фланговым игрокам, в частности, к Владиславу Игнатьеву, который то травмирован, то находится в запасе.

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Источник: Россия Сегодня