ИГ взяло ответственность за атаку в Афганистане во время инаугурации Гани

9 марта 2020     20
ИГ взяло ответственность за атаку в Афганистане во время инаугурации Гани

18:28

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за ракетную атаку в Кабуле во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

Как указывает СМИ со ссылкой на очевидцев, церемония Гани была прервана звуком двух ракет, поразивших края комплекса президентского дворца в Кабуле. Это не остановило избранного президента и он принял присягу.

Уточняется, что агенство не располагает доказательствами в пользу слов террористов.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что боевики ИГ постараются сорвать соглашение между США и «Талибаном»**, однако достигнутая договорённость предусматривает возможность подобных провокаций. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Источник: Россия Сегодня

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