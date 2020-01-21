«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт Донецк

21 января 2015 года на Украине закончились бои за международный аэропорт Донецк. Исход многомесячной борьбы за воздушную гавань стал одним из ключевых событий вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Ополченцы ДНР не дали противнику создать в этой точке опорную базу для наступления на Донецк. По мнению жителей Донбасса и непосредственных участников противостояния, победа показала уязвимость ВСУ и стала серьёзным идеологическим ударом для Киева.

21 января 2015 года Донецкий аэропорт окончательно перешёл под контроль ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики. Бои за аэропорт длились 242 дня, военные действия приостанавливались только на время коротких перемирий.

В территорию военных действий международный аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева превратился ещё в апреле 2014 года, когда в этот район были переброшены бойцы 3-го полка спецназа ВСУ. Военные захватили новый терминал и взяли под контроль диспетчерскую вышку.

В мае 2014 года на территорию аэропорта вошли добровольческие подразделения ДНР, бойцам удалось закрепиться в одном из терминалов. Но после того, как противник нанёс авиационный удар, с большими потерями ополченцам пришлось отступить.

В итоге на территории аэропорта закрепились украинские военнослужащие 3-го отдельного полка Кировоградского спецназа, полка особого назначения МВД Украины «Днепр-1», боевики из «Правого сектора»*, а также 72-я механизированная бригада ВСУ с тяжёлой техникой и 79-я бригада ВДВ Украины.

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Как впоследствии объясняли в Генштабе ВСУ, для украинской стороны удержание контроля над Донецким аэропортом имело стратегическое значение. Воздушный порт расположен практически в Донецке и должен был стать удобной стартовой позицией для штурма города. Кроме того, украинская сторона считает, что именно затяжные бои за аэропорт позволили остановить наступление ополчения ДНР и ЛНР и не позволили расширить границы республик до административных границ Донецкой и Луганской областей. Об этом, в частности, заявил в интервью агентству «Униан» генерал-майор ВСУ Олег Микац, который во время боёв за аэропорт принимал участие в командовании украинскими военными.

Летом 2014 года в районе аэропорта возобновились активные боевые действия. ВСУ удалось укрепить свои позиции, но республиканская армия смогла частично заблокировать аэропорт и не допустить дальнейшего наступления на Донецк. При этом украинские военные наносили артиллерийские удары не только по позициям противника, но и по жилым районам окрестных населённых пунктов: посёлков Весёлый, Октябрьский и Спартак, а также самого Донецка.

В начале октября премьер-министра ДНР (тогда этот пост занимал Александр Захарченко. — RT) заявил о переходе под контроль ополчения 90% территории аэропорта Донецка. При этом руководство Донецкой народной республики категорически отвергло предложение главы Донецкой области Сергея Таруты об обмене аэропорта на прилегающие к Донецку территории.

Александр Захарченко РИА Новости © Михаил Пархоменко

К концу 2014 года ополчению ДНР удалось приблизить свои позиции к занятым ВСУ зданиям на территории воздушного порта на расстояние в 250—300 метров. Однако войти в здание нового терминала, где засели ВСУ, добровольческая армия ДНР смогла только в начале 2015 года. Это произошло после очередного нарушения перемирия, когда украинские военные пошли в наступление, пытаясь выбить противника с занятых позиций.

В ответ ополченцы начали контратаку, и 18 января в Минобороны ДНР заявили, что зона донецкого международного аэропорта находится под контролем ополчения. Однако укрывшиеся в здании нового терминала украинские военные продолжали оказывать сопротивление на протяжении ещё трёх дней.

Финальный рывок

В беседе с RT основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как ополченцам удалось одержать победу. По словам экс-комбрига, освобождение аэропорта происходило поэтапно. Перед финальным штурмом военные ДНР на протяжении нескольких дней зачищали от сил противника здания старых терминалов аэропорта. После этого появилась возможность переместиться в новый терминал.

«Противник удерживал подземные и верхние этажи терминала, а наши бойцы переместились на средний этаж. В итоге получился «слоёный пирог»: противник находился сверху и снизу под нами. Постепенно были зачищены верхние этажи, и противник сохранил позиции только на нижнем этаже. При этом рядом с аэропортом были расположены укреплённые позиции ВСУ, склады и личный состав. Между бойцами ВСУ, находившимися внутри аэропорта, и внешними резервами постоянно поддерживалась коммуникация и ротационный обмен. Благодаря этому украинские военные могли держаться на позициях», — рассказал Ходаковский.

Reuters © Alexander Ermochenko

По его словам, когда стало ясно, что выбить противника из здания обычными штурмовыми методами не получится, у ополченцев появилась идея использовать взрывчатку.

«Неподалёку от аэропорта был завод химических изделий, казённый завод военного назначения. Там на складах хранилось большое количество взрывчатки средней мощности. Она ещё была в неподготовленном виде, рассыпанная в мешки, — рассказал экс-комбриг. — Ребята в один из мешков вложили кусок промышленного тротила с детонатором, с подсоединённым к нему длинным шнуром, который должен был сдетонировать. Мы вывели наружу провода и привели своеобразное взрывное устройство в действие. Сложилось несколько перекрытий, были повреждены опорные столбы — в принципе ударная волна была достаточно мощной. Те из бойцов ВСУ, кто не погиб, были контужены, ранены, либо деморализованы».

Новость о поражении украинских военных начала распространяться 21 января 2015 года. Известный украинский активист Григорий Тука (впоследствии занимал пост председателя Луганской областной военно-государственной администрации. — RT) обвинил в военном провале командование ВСУ и лично главу Генштаба — тогда этот пост занимал Виктор Муженко. Как написал Тука на своей странице в Facebook, военным не удалось удержать аэропорт из-за того, что предоставленная им бронетехника находилась в нерабочем состоянии.

«Проводить показушные парады и учения — это одно. Выдавать показушно негодную технику — это другое. А планировать боевые операции, распоряжаясь жизнями людей — третье. Если парад и учения — тупая показуха, если передача груды железа в Явориве (город в Львовской области Украины. — RT.) — преступление, то планирование операции с искаженными данными о техническом состоянии войск — тупое преступление», — написал Тука.

Он добавил, что части военных удалось покинуть аэропорт, а часть попала в плен.

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В ночь на 22 января нацбат «Азов» разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что украинские военные были выбиты с территории донецкого аэропорта. Позднее эта информация была удалена, но её содержание успели разместить на своих страницах многие украинские СМИ.

Аналогичную информацию разместил на своей странице в Facebook и редактор украинского издания «Цензор.НЕТ»** Юрий Бутусов.

«Аэропорт простреливается прямой наводкой, но из руин здания нового терминала последние выжившие защитники ушли только сегодня», — написал он.

Хотя СМИ быстро подхватили новость о потере аэропорта, власти Украины не сразу признали факт поражение. 22 января украинское Минобороны выступило с опровержением информации о сдаче аэропорта. Как заявили в ведомстве, часть зданий всё еще якобы оставалась под контролем ВСУ.

Однако в тот же день заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что в районе аэропорта 44 украинских военных сдались в плен ополченцам.

«Общие украинские потери в районе аэропорта и прилегающей местности по состоянию на полдень сегодняшнего дня: погибших — 597 украинских силовиков. Я говорю о тех, чьи тела уже найдены в районе аэропорта и поселка Пески. Сдавшихся в плен — 44 человека», — заявил Басурин.

Части военных удалось ретироваться с поля боя, как говорилось в отчёте наблюдателей ОБСЕ за 22 января, украинские военные покинули донецкий аэропорт 21 января 2015 года.

«Идеологический удар для Киева»

Значение перехода аэропорта Донецка под контроль ополченцев трудно переоценить, считает депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

«Аэропорт — фактически часть Донецка. И нахождение на его территории ВСУ означало, что мы постоянно подвергались риску обстрелов и нападения со стороны Украины. Тем более что киевская власть прилагала большие усилия, чтобы превратить аэропорт Донецка в некий идеологический, политический символ «новой Украины», — отметил депутат в беседе с RT.

По словам Руденко, это поражение ВСУ стало значительным военным достижением республики на начало 2015 года.

AFP © Oleksandr Ratushniak

«Это был значительный удар, предвестник крупного поражения Украины под Дебальцево. С аэропорта начинается целая серия военных поражений ВСУ, которые заставили Киев сесть за стол переговоров и подписать второе Минское соглашение», — пояснил депутат.

По словам Александра Ходаковского, нахождение ВСУ на территории донецкого аэропорта было серьёзной угрозой для республики, и в Киеве это прекрасно понимали. Именно по этой причине ВСУ до последнего пытались удержаться на территории воздушного порта.

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«Линия фронта формировалась летом 2014 года, к августу она стабилизировалась. Но вытеснить ВСУ с территории аэропорта мы поначалу не могли просто в силу нехватки личного состава, опыта и квалификации добровольцев. Получилось, что наша линия фронта огибала аэропорт, который системно сообщался с основными силами украинской армии. ВСУ имели возможность обстреливать местность с его территории, один населённый пункт мы потеряли как раз из-за этого. Аэропорт занимает огромную территорию, и вся она была под контролем ВСУ. Этот узел держал нас, он не давал нам двинуться вперед. Когда мы занимали стратегически важные позиции, удерживать их оказывалось практически невозможно из-за засевших в аэропорте сил ВСУ», — пояснил Ходаковский.

По его мнению, значение победы ДНР на этом участке фронта не ограничивается только военными соображениями, речь также идёт о крупной моральной победе Донбасса.

«Противник очень активно использовал противостояние, развернувшееся здесь, в пропагандистских целях. В украинских СМИ начали писать о так называемых «киборгах», началась активная сакрализация защитников аэропорта. Под конец украинская сторона уделяла огромное внимание уже не столько военно-тактическим, сколько пропагандистским вопросам. Вокруг боёв за аэропорт в итоге сложилась целая пропагандистская кампания. А когда мы всё-таки завладели им, Украине пришлось признать, что ополченцы победили расхваленных «киборгов» из ВСУ. И это был очень серьёзный идеологический удар для Киева», — подытожил Ходаковский.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Цензор.НЕТ» — интернет-ресурс, материалы которого признаны экстремистскими и запрещены на территории России (решение Кировского районного суда г. Волгограда от 04.09.2015).

Источник: Россия Сегодня