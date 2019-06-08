«Идти на уступки Вашингтону недальновидно»: к каким последствиям может привести вывод Турции из программы поставок F-35

США разочарованы действиями Анкары, которая ранее направила своих специалистов в Россию для обучения работе с российскими ЗРК С-400. Об этом заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд. На этой неделе глава Пентагона Патрик Шанахан изложил подробный план вывода Турции из программы поставок истребителя пятого поколения F-35 в случае покупки С-400. Согласно документу, Анкару исключат из программы до 31 июля, а турецкие пилоты, проходящие обучение в США, отправятся на родину. Эксперты полагают, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Анкару даже после завершения спорной ситуации.

Вашингтон разочарован решением Турции отправить персонал в Россию для обучения работе с российскими ЗРК С-400. Об этом заявила заместитель главы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд. Она добавила, что США высоко ценят диалог и стратегическое партнёрство с Анкарой, но американская сторона напомнила, что информировала партнёров о несовместимости российских систем ПВО и американских истребителей пятого поколения F-35.

«Мы чётко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400», — подчеркнула Лорд, добавив, что если Анкара решит отказаться от закупки российских ЗРК, её участие в программе F-35 может быть восстановлено.

Накануне глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал журналистам о сроках поставок ЗРК С-400 Турции. Анкара получит российские системы ПВО уже через два месяца.

«Всё в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили», — сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе ПМЭФ-2019.

«Одна доминирующая сила»

Напомним, Турция и Россия начали переговоры о поставке турецкой стороне российских ЗРК С-400 «Триумф» в 2016 году. В 2017-м стороны подписали контракт на сумму $2,5 млрд. Интерес Анкары привлекли не только высокие тактико-технические характеристики С-400, но и выгодные условия поставки — часть суммы покрывает кредит, выданный российской стороной.

При этом Турция является членом Североатлантического альянса, и её сотрудничество в оборонной сфере с Россией вызвало протест Вашингтона. Американская сторона аргументирует свою позицию тем, что в случае развёртывания российских ЗРК в Турции в радиус их действия могут попасть американские истребители пятого поколения F-35.

В США утверждают, что система ПВО, изначально созданная для борьбы с военной авиацией НАТО, способна считать характеристики новейших американских истребителей и передать их без ведома Турции российским военным. При этом в Анкаре подчеркнули, что радиусы действия С-400 не будут пересекаться с траекторией полётов F-35.

Американская сторона неоднократно пыталась отговорить Турцию от покупки С-400. Вашингтон предлагал в качестве альтернативы американские ЗРК Patriot, а также угрожал ввести против Турции санкции по линии закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, США могут вводить санкции второго порядка против стран, осуществляющих в оборонно-техническое сотрудничество с Россией, Ираном или КНДР.

По всей видимости, Вашингтон до последнего не терял надежды повлиять на решение Анкары, даже когда турецкая сторона однозначно дала понять, что не собирается пересматривать договорённости с Москвой, отмечают политологи.

На этой неделе Вашингтон предложил Анкаре несколько новых сценариев отказа от С-400. Об этом сообщил глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер, добавив, что теперь «мяч на стороне Турции». Впрочем, какие именно варианты предлагаются Анкаре, в Пентагоне не уточнили.

К концу недели Пентагон обнародовал письмо исполняющего обязанности главы ведомства Патрика Шанахана к турецкому коллеге, в котором говорится, что сотрудничество с Анкарой по программе истребителей F-35 будет прекращено уже до 31 июля этого года, если Турция не откажется от покупки С-400.

«В преддверии нашей встречи в Брюсселе, запланированной на июнь 2019 года, прилагаю к настоящему документу краткий перечень мер, которые примут Соединённые Штаты с целью приостановки участия Турции в программе F-35 к 31 июля 2019 года», — говорится в письме.

Патрик Шанахан.

© Pablo Martinez Monsivais/Pool via REUTERS

К этому сроку многие из турецких граждан, проходящих сейчас обучение по программе F-35, смогут закончить тренировочный курс. До 31 июля они должны будут покинуть США, добавляет глава Пентагона.

В письме также говорится о том, что Турция отзовёт своих сотрудников из Управления совместной программы (УСП) не позднее 31 июля 2019 года, когда будут аннулированы все командировочные приглашения и/или карты общего доступа, а служащим ВВС Турции будет запрещён проход на объекты УСП.

«Мы также проинформировали Министерство национальной обороны, что не рекомендуем начинать на территории США новые программы по обучению турецких военнослужащих эксплуатации самолётов F-35, поскольку в ближайшем будущем они могут быть отозваны из страны», — предупреждает Патрик Шанахан.

Американское оборонное ведомство уже разработало подробный план «упорядоченного» прекращения участия Турции в программе F-35. Так, 12 июня турецкие представители не смогут участвовать в ежегодном круглом столе, который проводит главный исполнительный директор программы F-35. Также Штаты приостановят на неопределённый срок поставки материалов и оборудования в Турцию в рамках программы.

«Если Турция закупит комплексы С-400, это не только поставит под угрозу такие программы, как F-35, но и сократит её возможности по укреплению и дальнейшему осуществлению сотрудничества с США партнёрами по НАТО, а также станет причиной чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России, обернётся негативными последствиями для весьма мощной турецкой оборонной промышленности и станет препятствием на пути достижения масштабных целей в области экономического развития», — говорится в письме.

По мнению экспертов, хотя спор из-за поставок ЗРК С-400 между Анкарой и Вашингтоном тянется не один год, сейчас он входит в завершающую стадию.

Эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в беседе с RT предположил, что, хотя внешне Турция и США могут пытаться найти какой-то компромисс, это уже не принесёт результатов.

«На практике американцы будут всегда показывать туркам их место в международной иерархии, как они его видят — в роли «швейцара» ближневосточного региона. И в этом коренное противоречие, поскольку турок эта роль уже не устраивает», — пояснил Мавашев.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, Соединённые Штаты будут пытаться давить на Турцию и после того, как в истории с поставками С-400 будет поставлена точка. По его словам, Вашингтон может осуществить провокацию против Анкары.

«Возможно, это будет некий информационный удар по турецкому руководству. Для всех стран-участниц НАТО это очень показательная ситуация, которая демонстрирует, что Североатлантический альянс — союз, где есть одна доминирующая сила, которая стремится навязать свою волю», — отметил эксперт в интервью RT.

«Видят содержание»

Напомним, Турция рассчитывала поставить на вооружение порядка ста истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, производство которых ведётся в рамках кооперации стран-участниц НАТО. Турецкая промышленность также поставляла для истребителя некоторые комплектующие.

В случае расторжения сотрудничества Анкара будет вынуждена искать альтернативу уже не С-400, а американским истребителям пятого поколения. Хотя Турция ведёт разработку собственного самолёта такого класса, его будущее пока туманно. В лучшем случае машина будет готова к эксплуатации к 2031 году, но никаких гарантий этого пока нет. Поэтому пока одним из наиболее вероятных вариантов замены может стать российский Су-57, полагают эксперты.

Истребитель F-35A.

© U.S. Air Force / Reuters

В апреле этого года издание Defense News со ссылкой на источники в турецком Минобороны сообщило, что именно российские самолёты могут стать «первым и лучшим выбором» в случае срыва поставок F-35. Речь идёт не только технологических параметрах, но и о геостратегических соображениях, отметили неназванные источники издания.

Действия Вашингтона в отношении Турции из-за поставок С-400 будут иметь долгосрочные последствия не только для оборонно-технической отрасли, но и для геополитики, считают эксперты.

Как напомнил в интервью RT Владимир Шаповалов, сейчас Турция располагает крупнейшей после США армией в составе НАТО. Кроме того, Анкара проводит активную внешнеполитическую линию. Вывод республики из программы F-35 понизит уровень доверия между Анкарой и Вашингтоном и вынудит турецкую сторону больше полагаться на альтернативные американскому источники вооружений.

«Не исключено, что в Турции зазвучат вопросы о том, насколько для страны целесообразно оставаться в альянсе, если учесть, что разногласия по С-400 — не единственный за последние годы спор Турции с партнёрами по НАТО», — отметил Шаповалов.

По словам Юрия Мавашева, история с ЗРК С-400 стала всего лишь верхушкой айсберга накопившихся между Турцией и США противоречий.

«В Анкаре хорошо осознают свою возрастающую геополитическую роль на Ближнем Востоке, в Африке и в целом в мире, и умеют просчитывать последствия шагов. Турки научились видеть в отношениях стран содержание и придавать ему большее значение, чем форме», — пояснил эксперт.

Вашингтон в принципе не устраивает независимый курс Анкары, от которого она не собирается отказываться, считает Мавашев.

«Идти на уступки Вашингтону в этих условиях уже как минимум недальновидно. Позиции Турции только укрепятся на Ближнем Востоке, если она продолжит активно отстаивать свои права. Да, будут трудности, но их было бы ещё больше, если бы Турция отказалась от своей принципиальной позиции», — подытожил эксперт.