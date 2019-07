«Идёт клановая борьба»: почему конгресс пытался отменить заключённые Трампом сделки по продаже оружия на Ближний Восток

Сенат США не смог преодолеть вето, которое Дональд Трамп наложил на три резолюции конгресса, запрещающие продажи оружия Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ. Конгрессмены пытались остановить реализацию сделок на $8,1 млрд, которые уже заключены между Вашингтоном и ближневосточными монархиями. По мнению экспертов, американский лидер добился важной победы и получил мощный рычаг давления на Эр-Рияд, Абу-Даби и Амман, несмотря на противодействие парламента. При этом аналитики отмечают, что противники Трампа понимали важность этих сделок для экономики США, однако желание насолить президенту было сильнее.

Американское правительство получило право продавать ближневосточным государствам военные технологии и оружие без санкции конгресса. 29 июля сенат не смог преодолеть президентское вето на резолюции, которые запрещают завершать сделки, заключённые с Саудовской Аравией, Иорданией и ОАЭ.

Дональд Трамп воспользовался возможностью, предоставленной ему законодательством США. Согласно Закону о контроле над экспортом вооружений от 1976 года, Министерство обороны обязано сообщить конгрессу о готовящейся продаже оружия и военных технологий иностранному государству. Если конгрессмены посчитают сделку не соответствующей интересам Соединённых Штатов, она отменяется. Однако в законе есть лазейка, которой исполнительная власть крайне редко пользовалась: в чрезвычайных случаях президент может продавать американское вооружение иностранным государствам без санкции конгресса.

В мае госсекретарь Майк Помпео объявил, что в связи с усилением враждебной США активности Ирана наступил как раз такой случай. Поэтому с одобрения Трампа было заключено 22 соглашения на сумму $8,1 млрд по продаже американского оружия Саудовской Аравии, Иордании и Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ).

В ответ четыре сенатора-демократа и три сенатора-республиканца подготовили 22 резолюции, запрещающие эти сделки. Один из их авторов, демократ Роберт Менендес, обратил внимание в своём выступлении в сенате, что Трамп не объяснил, что же такого чрезвычайного произошло в мае. В том месяце, напомним, Иран объявил, что в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновлении Вашингтоном антииранских санкций, Тегеран тоже приостановит исполнение ряда своих обязательств по ядерной сделке. Менендес заявил, что не понимает, как с этим событием может быть связана продажа американского оружия арабским странам.

Все 22 резолюции были с минимальным перевесом одобрены сенатом. Палата представителей к настоящему времени одобрила три из них. На них-то и наложил вето Трамп. Для его преодоления необходимо было набрать две трети голосов. То есть, против президентского вето должны были высказаться 67 сенаторов. Однако в случае первой и второй резолюции удалось получить поддержку лишь 45 членов верхней палаты, в случае третьей — 46.

Вето осталось в силе благодаря голосам от Республиканской партии, которая имеет большинство в сенате (54 места из 100). Её руководство, напомним, поддержало кандидатуру Трампа на президентских выборах 2020 года. Если оставшиеся 19 резолюций пройдут палату представителей, их тоже заблокируют сенаторы-республиканцы, прогнозируют политологи.

В день голосования сенаторы-демократы попытались изменить настрой своих коллег. В понедельник, 29 июля, глава сенатского комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс обнародовал результаты своего расследования, касающегося Трампа, президентского окружения и их связей с крупнейшим покупателем американского оружия — Саудовской Аравией.

Сенатор Элайджа Каммингс Reuters © Mike Segar

В 50-страничном докладе упоминаются люди, близкие к главе государства. В их числе его зять и доверенное лицо Джаред Кушнер.

«Из документов следует, что администрация президента готова позволить частным сторонам, имеющим тесные связи с президентом Трампом, оказывать чрезмерное влияние на политический курс США в отношении Саудовской Аравии», — говорится в докладе.

В нём утверждается, что консорциум частных компаний IP3 International, заинтересованный в строительстве АЭС в Саудовской Аравии, использует свои контакты в администрации президента, чтобы добиться разрешения для королевства обогащать уран на своей территории.

Полученные документы, говорится в докладе, вызывают «серьёзные вопросы» относительно «готовности Белого дома ставить потенциальные выгоды друзей президента выше национальной безопасности американского народа и универсальной цели предотвращения распространения ядерного оружия».

Однако обнародованная информация не впечатлила сенаторов-республиканцев и на исходе голосования не сказалась. Сам Трамп обрушился на автора доклада Каммингса, который, по мнению президента, забыл о своём родном городе Балтиморе и штате Мэриленд, чьи интересы ему надлежит представлять в сенате.

«У Балтимора худшая в США статистика в том, что касается преступности и экономики. За долгие годы были вложены миллиарды долларов, и всё зря. Деньги или воровали, или расходовали впустую. Спросите у Элайджи Каммингса, куда они пошли. Пусть со своим надзорным комитетом устроит расследование в отношении себя самого», — написал глава государства в своём Twitter.

Baltimore’s numbers are the worst in the United States on Crime and the Economy. Billions of dollars have been pumped in over the years, but to no avail. The money was stolen or wasted. Ask Elijah Cummings where it went. He should investigate himself with his Oversight Committee!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июля 2019 г.