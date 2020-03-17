Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свои жесты в адрес китайцев

17 марта 2020     14
Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свои жесты в адрес китайцев

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров извинился за свою реакцию на выздоровление. Об этом он написал в своем Instagram.

«Видео, в котором я показываю факи и говорю не очень нормальные слова про китайцев, говорю тупые вещи, глупо шучу… Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста», — объяснил он.

Беров попросил прощения перед всеми, кого задела его выходка. Он добавил, что не хотел, чтобы то видео попадало в сеть,« но оно попало, что тут скажешь».

Источник: Лента.Ру

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