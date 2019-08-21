22:27
Военные Армии обороны Израиля засекли пуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.
Источник: Россия Сегодня
22:27
Военные Армии обороны Израиля засекли пуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.
Источник: Россия Сегодня
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Программа Театральной олимпиады в Севастополе с 27 по 31 августа
27 августа в Севастополе откроется Театральная олимпиада. Основной город проведения Олимпиады в этом году Санкт-Петербург, но Севастополь стал одной из …
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Трамп пообещал вернуть террористов из Сирии в страны их происхождения
Террористы, захваченные армией США в Сирии, будут возвращены в страны их происхождения, в том числе и в Европу. Об этом …
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Израильские военные засекли пуск ракеты из Газы
22:27 Военные Армии обороны Израиля засекли пуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в …
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Военная полиция Севастополя отрабатывала навыки, которые могут пригодиться в командировках в Сирию
Защитить колонну от диверсантов и отбить атаку на блокпост. На полигоне в бухте Казачья прошли специальные учения военной автоинспекции и …
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Вести Севастополь 21.08.2019. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Неожиданное ДТП. В Балаклавскую бухту упал грузовой автомобиль. – Спасли колонну от диверсантов и отбили атаку …