Израильские военные засекли пуск ракеты из Газы

Военные Армии обороны Израиля засекли пуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

Программа Театральной олимпиады в Севастополе с 27 по 31 августа 27 августа в Севастополе откроется Театральная олимпиада. Основной город проведения Олимпиады в этом году Санкт-Петербург, но Севастополь стал одной из …



Трамп пообещал вернуть террористов из Сирии в страны их происхождения Террористы, захваченные армией США в Сирии, будут возвращены в страны их происхождения, в том числе и в Европу. Об этом …



Израильские военные засекли пуск ракеты из Газы 22:27 Военные Армии обороны Израиля засекли пуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в …



Военная полиция Севастополя отрабатывала навыки, которые могут пригодиться в командировках в Сирию Защитить колонну от диверсантов и отбить атаку на блокпост. На полигоне в бухте Казачья прошли специальные учения военной автоинспекции и …

