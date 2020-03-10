Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих

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Власти Израиля принял решение ввести обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех въезжающих в страну.

РИА Новости

Об этом информирует Times of Israel.

«Это трудное решение, но оно необходимо для поддержания общественного здоровья, а общественное здоровье превыше всего», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху не исключил, что в случае принятия новых мер относительно карантина по коронавирусной инфекции COVID-19 они могут коснуться прибывающих из всех стран.

Источник: Россия Сегодня