Изувеченная девочка из Ингушетии заявила о любви к заподозренной в пытках тете

6 июля 2019     33
Изувеченная девочка из Ингушетии заявила о любви к заподозренной в пытках тете

Семилетняя девочка из Ингушетии, доставленная в больницу с многочисленными следами пыток, призналась, что любит свою тетю, которую подозревают в нанесении ей увечий. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в республике Зарема Чакхиева, передает RT.

По словам омбудсмена, девочка иногда рассказывает о побоях, но при этом отмечает, что все равно любит свою тетю. «Это добрейшей души ребенок. Что бы там ни говорили, что бы ни спрашивали, она на все вопросы отвечает позитивно», — отметила Чакхиева.

Она также добавила, что девочка ведет себя, как «и все дети»: просит сладости и хочет на карусели.

Ранее 6 июля сообщалось, что врачам, вероятно, удастся сохранить правую кисть ребенка, так как в ней начало восстанавливаться кровообращение.

Сейчас читают:

Открытие нового сезона: «Локомотив» обыгрывает «Зенит» в матче за Суперкубок России
Открытие нового сезона: «Локомотив» обыгрывает «Зенит» в матче за Суперкубок России

Владимир Зайвый В Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проходит матч за Суперкубок России по футболу. В нём …


Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам
Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам

Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются восстановить памятник эсесовцам в поселке Лихула. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает …


Изувеченная девочка из Ингушетии заявила о любви к заподозренной в пытках тете
Изувеченная девочка из Ингушетии заявила о любви к заподозренной в пытках тете

Семилетняя девочка из Ингушетии, доставленная в больницу с многочисленными следами пыток, призналась, что любит свою тетю, которую подозревают в нанесении …


Россияне рассказали о лучшем месте для поцелуев
Россияне рассказали о лучшем месте для поцелуев

В рейтинге идеальных мест для свиданий в День поцелуя оказались крымские и севастопольские достопримечательности. Исследование провел Российский сервис бронирования жилья …


Фёдор Конюхов завершил перелёт в Крым
Фёдор Конюхов завершил перелёт в Крым

Двухдневное путешествие завершилось в селе Великое под Евпаторией.  Экспериментальный самолёт «Летающая лаборатория» приземлился на частном аэродроме.  Два пилота – путешественник Фёдор …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты