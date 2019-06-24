Из Парижа в Каталонию: почему Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Неймар намерен вернуться в «Барселону». Такие слухи давно ходят в СМИ, а сам футболист говорил об этом игрокам каталонского клуба. Если ПСЖ и «Барселона» договорятся о сумме отступных, бразилец вновь сможет сыграть со звёздными партнёрами Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Латиноамериканцы за три сезона в составе каталонцев забили 364 мяча во всех турнирах. Также нападающий получит возможность выступать в более подходящем по стилю чемпионате. Возможно, это позволит ему вновь почувствовать себя одним из лучших футболистов планеты.

«Хочу вернуться домой, откуда мне не стоило уходить»

О желании Неймара вернуться в «Барселону» известно уже давно. Ещё зимой появись слухи, что бразильцу не комфортно в ПСЖ и он мечтает о возвращении в Каталонию — именно там он стал звездой европейского футбола.

Летом же всё чаще появляются новости о возможном переходе форварда в стан сине-гранатовых. По последней информации, клуб готов вернуть футболиста, но если Неймар согласится на три условия.

Во-первых, зарплата футболиста снизится. Во-вторых, он должен будет отозвать иск о взыскании с клуба €26 млн за продление контракта в 2016-м. Наконец, нападающему придётся публично заявить о своём желании вернуться.

Неймар якобы принял все условия каталонцев и даже написал бывшим одноклубникам в одном из общекомандных чатов в социальных сетях: «Расслабьтесь, я вернусь».

Официального подтверждения этой информации пока не последовало, но президент ПСЖ на днях сделал весьма неоднозначное заявление.

«Я хочу, чтобы игроки, которые намерены присоединиться к нашему проекту, были готовы полностью выкладываться на поле, чтобы защищать честь клуба. С теми, кто не захочет этого делать или не понимает нашей позиции, мы встретимся и поговорим.

Конечно, у игроков есть контракты, условия которых нужно соблюдать, но сейчас приоритет для футболистов — общее участие в нашем проекте. Что касается Неймара, то никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к этому. Он присоединился к ПСЖ, сделав выбор сознательно», — приводит слова катарского функционера France Football.

В свою очередь бразильскому футболисту приписывают следующие слова: «Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, и мне не стоило уходить оттуда».

Поддержка Месси и Суареса и красноречивое молчание ПСЖ

В последнее время действительно складывается впечатление, что Неймару лучше вернуться в «Барселону», особенно на фоне последних событий в жизни спортсмена. Завершившийся сезон получился для него, вероятно, одним из самых сложных в карьере.

Большую его часть он пропустил из-за травм и лишь с трибуны наблюдал за тем, как ПСЖ на последних минутах пропускает решающий третий мяч от «Манчестер Юнайтед» и вылетает из Лиги чемпионов.

Начало лета и вовсе принесло Неймару одни потрясения. Сначала его обвинили в изнасиловании, затем он получил серьёзное повреждение голени, из-за которого не смог принять участие в Кубке Америки.

Кажется, восстановить душевное равновесие он сможет только в «Барселоне», где был счастлив и где, как уже говорилось, стал звездой.

Нападающий никогда не скрывал, что в Каталонии ему очень нравилось. Кроме того, он всегда тепло отзывается о бывших партнёрах по команде. Особенно Неймар сдружился с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Аргентинец и уругваец приняли коллегу гостеприимно и сделали всё, чтобы новичок как можно скорее освоился в «Барселоне». В итоге они составили по-настоящему убойное атакующее трио.

И Месси с Суаресом не забыли о друге. В непростой для него период они публично поддержали бывшего партнёра.

«Мы с Месси разговаривали с Неймаром, поддержали парня. Ему грустно пропускать такой крупный турнир, как Кубок Америки. Сборная Бразилии многое теряет из-за отсутствия Неймара. Он один из лучших игроков в мире. Сейчас Неймару очень тяжело. Знаю это, потому что мы дружим», — приводит слова Суареса Globo Esporte.

«Он феномен. Мы продолжаем общаться. У нас даже есть отдельный чат в WhatsApp, в нём Суарес, Неймар и я. Он называется «Три южноамериканца» или что-то в этом роде», — цитирует Месси Marca со ссылкой на Fox Sports Radio.

В ПСЖ, если верить журналистам, сентиментальному Неймару приходится куда сложнее. Собственно, его карьера во Франции началась с публичной перепалки с Эдинсоном Кавани из-за права пробивать пенальти. А в прошедшем сезоне он едва не подрался на тренировке с Юлианом Дракслером.

Другой момент, который говорит о многом: реакция ПСЖ на обвинения звезды в изнасиловании и последующая травма. В то время как бывшие партнёры публично поддержали Неймара, его клуб хранил молчание.

Возвращение легендарного трио

Для возвращения Неймара в «Барселону» есть и футбольные причины. Чемпионат Испании куда больше подходит техничному футболисту, чем первенство Франции, где соперники порой устраивают за ним настоящую охоту.

Бразильца регулярно обвиняют в симуляциях, но зачастую в Лиге 1 защитники играют с ним максимально грубо. По статистике на Неймаре в матчах национального первенства фолят в среднем раз в 25 минут, тогда как на Криштиану Роналду — раз в 50, а на Месси — раз в 37.

Только в сезоне-2017/18 на нём нарушили правила 104 раза. А из-за различных повреждений Неймар тогда также пропустил почти половину игр Лиги 1.

Не обошлось без серьёзного повреждения. В матче с «Марселем» он получил травму голени и выбыл из строя на три месяца.

В «Барселоне» футболист реже испытывал проблемы со здоровьем. Например, в последнем сезоне в составе каталонцев он пропустил лишь три игры. За два последующих сезона в ПСЖ — 47.

Постоянные повреждения привели к тому, что Неймар перестал считаться главной звездой команды. Это тоже вряд ли добавляет ему положительных эмоций. На первый план вышел Килиан Мбаппе, который к 20 годам забил сто мячей.

Если же француз, как пишут СМИ, перейдёт в «Реал», Неймару вновь придётся брать на себя ведущую роль, а это он не особенно любит. Другого выбора, учитывая возраст Кавани, нет. А во Франции от Неймара будут ждать очень многого — ведь за футболиста выплатили €222 млн.

Куда комфортнее Неймару придётся в «Барселоне», где его ждут Месси и Суарес. Сыгранность между футболистами не должна исчезнуть, а это значит, что они снова могут начать радовать болельщиков.

Красноречивая статистика: за три сезона в «Барселоне» южноамериканцы совершили 535 результативных действий во всех турнирах и забили 364 мяча. 105 из них на счету Неймара.

А в сезоне-2014/15 они вовсе записали на свой счёт 122 гола и побили достижение трио «Реала» образца сезона-2011/12 в лице Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гонсало Игуаина.

Неудивительно, что в этот период «Барса» дважды выиграла Примеру, трижды — Кубок Испании, а главное — Лигу чемпионов, в которой каталонцы после ухода Неймара неизменно терпели фиаско.

Полноценно же заменить бразильца так никто и не сумел. Не под силу это оказалось даже Филиппе Коутиньо, которого приобрели у «Ливерпуля» за €145 млн.