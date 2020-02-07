Иммунитет россиян захотели проверить на противостояние коронавирусу

7 февраля 2020     6
Иммунитет россиян захотели проверить на противостояние коронавирусу

Иммунитет россиян захотели проверить на противостояние коронавирусу. Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи «Известиям».

Коронавирус могут включить в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета — это новая система, которая позволит контролировать уровень сопротивляемости иммунитета жителей разных регионов заболеваниям. С 2018 года она действует в девяти субъектах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму, в тестовом режиме.

У россиян берут кровь и определяют, к каким заболеваниям есть антитела или антигены. Результаты исследования также помогают сделать вывод о состоянии иммунитета населения в общем. Управляющий партнёр компании Marketing Logic, участвующей в проекте, Дмитрий Галкин рассказал, что с помощью этих и других сведений искусственный интеллект сможет рассчитать время и динамику распространения заболевания в выбранном для исследования регионе.

Завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин заяввил, что коронавирус обязательно будет включен в систему всероссийского мониторинга иммунитета, если сохранит эпидемиологический фактор. «Не исключено, что коронавирус станет чем-то обыденным, вроде кори, и мы будем прививаться от него. Если иммунитет окажется нестойким, то возможна повторная вакцинация», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Китае возросло число умерших от коронавируса. 7 февраля в провинции Хубэй скончались еще 69 человек, общее количество умерших от коронавируса достигло отметки в 618 человек. При этом выздоровели — 817.

Источник: Лента.Ру

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