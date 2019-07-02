Иммунный ответ: учёные обнаружили механизм перехода инфекции из острой стадии в хроническую

2 июля 2019     24
Иммунный ответ: учёные обнаружили механизм перехода инфекции из острой стадии в хроническую

Арсений Скрынников

Международная команда исследователей с участием российских специалистов выявила механизм перехода инфекций из острых форм в хронические. В частности, был изучен похожий на вирус иммунодефицита человека высокопатогенный возбудитель лимфоцитарного хориоменингита. По мнению учёных, работа открывает путь к лечению ВИЧ и гепатитов В и С.

  • Биологический вирус
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Международная группа исследователей выявила механизм перехода инфекции из острой стадии в хроническую. Об этом со ссылкой на публикацию в журнале Genome Research сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Работа выполнялась в Институте вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН при участии учёных из Университета имени Помпеу Фабры (Испания), Института науки и технологий Барселоны (Испания), Медицинского университета Вакаямы (Япония), Осакского университета (Япония) и Кантональной больницы Санкт-Галлена (Швейцария).

В ходе исследования был использован высокопатогенный вирус лимфоцитарного хориоменингита, при помощи которого часто изучают инфекционные механизмы. Как и ВИЧ-инфекцию, эту болезнь вызывает РНК-вирус. На примере экспериментальной модели инфицирования мышей учёные выяснили, как такая инфекция может стать острой или хронической. Для анализа были взяты клетки селезёнки инфицированных животных в различные моменты времени после заражения.

«Мы показали, что отличительной чертой процесса истощения иммунного ответа является ослабление воспалительной реакции моноцитов — клеток врождённого иммунитета человека. Оказалось, что, когда инфекция переходит из острой стадии в хроническую, происходит так называемое истощение иммунного ответа», — сообщил один из авторов работы Геннадий Бочаров, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН.

  • Распространение вируса лимфоцитарного хориоменингита
  • © Wikimedia Commons

Учёным удалось обнаружить клетки иммунной системы, которые обеспечивают активное ограничение распространения вируса в организме и переход инфекции в хроническую фазу. Результаты исследования позволят разработать методы улучшения иммунного ответа организма для борьбы с такими инфекциями, как ВИЧ, гепатиты B и C, уверены исследователи.

По их мнению, в результате дальнейшей работы будет найден способ восстановления эффективности иммунных процессов в заражённых организмах, который будет применяться в терапии хронических инфекций человека.

«Использование и дальнейшее развитие экспериментальной и математической моделей позволит перейти к разработке режимов оптимального управления динамикой вирусной инфекции для восстановления нормального функционирования иммунной системы у больных ВИЧ и другими хроническими инфекциями», — подытожил Бочаров.

Источник: Россия Сегодня

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