Индийских астронавтов в России учат выживать в условиях приземления

05:48

Индийские астронавты, которые в настоящее время находятся в Центре подготовки космонавтов, отрабатывают выживание в условиях приземления в лесисто-болотистой местности зимой. Об этом RT рассказал начальник ЦПК Павел Власов.

РИА Новости

«Сейчас они находятся на подготовке к выживанию в условиях приземления в лесисто-болотистой местности зимой. Этому предшествует, безусловно, теоретическая подготовка, затем практическая, а потом они будут в составе двух экипажей с нашим инструктором в течение трёх дней и двух ночей реально выживать, используя носимый аварийный запас, который находится в составе каждого спускаемого аппарата», — сообщил он.

Ранее Власов рассказал, что индийские астронавты изучают русский язык и питаются в лётной столовой.

22 января министр атомной энергетики и космоса Джитендра Сингх сообщил, что индийские астронавты будут обучаться в России на протяжении 11 месяцев.

Источник: Россия Сегодня