«Иногда звучат здравые мысли»: почему демократы выступили за продление договора СНВ-III

Американские законодатели призвали продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Соответствующее письмо госсекретарю США Майку Помпео направили демократы Элиот Энгель и Роберт Менендес. Кроме того, они заявили, что Вашингтону вряд ли удастся создать новое многостороннее соглашение с участием КНР до истечения срока СНВ-III. Как отмечают эксперты, представители Демпартии своим обращением хотят показать, что Дональд Трамп «подрывает безопасность США», не принимая окончательного решения по продлению договора.

В США заявили о необходимости приложить все усилия для продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким призывом выступили представители Демпарии — председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгель и старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес. Соответствующее письмо они направили госсекретарю США Майку Помпео.

«Мы настоятельно призываем администрацию… приложить все усилия, чтобы за 16 месяцев, оставшихся до истечения срока действия нынешнего договора (СНВ-III.— RT), добиться его продления, гарантируя тем самым дальнейшую стратегическую стабильность в отношениях между США и Россией», — говорится в обращении, опубликованном на сайте комитета палаты представителей США по иностранным делам.

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Демократы также отмечают нехватку специалистов в области ядерных вооружений в Госдепе США.

«Серьёзную озабоченность вызывает тот факт, что в Госдепартаменте нет утверждённых сенатом высокопоставленных официальных лиц, ответственных за ведение переговоров по вопросу ядерных вооружений… Кроме того, в Госдепатраменте нет утверждённого сенатом помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений», — отметили законодатели в письме.

Энгель и Менендес добавили, что администрация Трампа предоставила конгрессу «лишь ограниченную информацию» о своих планах в отношении договора СНВ-III.

«Давая показания конгрессу, свидетели со стороны администрации сообщили нам, что президент Трамп попросил Госдепартамент добиваться выработки более широкого соглашения в сфере контроля над вооружениями, которое включало бы деятельность Китая и новейшие российские стратегические ядерные системы. К сожалению, администрация не вселила в нас достаточной уверенности в том, что в этом направлении — или любом ином — предпринимаются активные усилия», — говорится в письме.

При этом демократы отметили важность начала «стратегического диалога с Китаем», добавив, однако, что выработать новое соглашение, которое могло бы устроить все стороны, у Белого дома вряд ли получится.

«Крайне маловероятно, что администрация сможет договориться о новом важном соглашении в сфере контроля над вооружениями, которое будет учитывать эти сложные вопросы, до истечения срока действия СНВ-III в феврале 2021 года», — подчёркивают законодатели.

«Никто не прислушивается»

Напомним, в начале августа Вашингтон предложил продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, но при условии, что он станет многосторонним. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято по итогам австралийско-американских министерских консультаций.

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«Главы ведомств подтвердили необходимость перехода в новую эпоху контроля над вооружениями, которая предусматривает расширение круга государств и систем вооружений, подпадающих под действие обсуждаемых соглашений (СНВ-III. — RT), а также укрепление усилий по сокращению ядерных рисков», — отмечается в сообщении.

В нём также призывают Москву и Пекин присоединиться к Вашингтону в «стремлении к ориентированной на будущее повестке в области контроля над вооружениями».

Ранее американские СМИ сообщали об «активной подготовке» администрацией президента США проекта нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которое предполагало бы участие в нём РФ и КНР. Кроме того, Трамп надеется заключить с Москвой и Пекином «грандиозную ядерную сделку», якобы способную заменить истекающий в 2021 году ДСНВ, информировал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Отмечалось также, что американский лидер хотел представить эту меру как крупное геополитическое достижение его администрации.

Трамп не раз выступал с резкой критикой в адрес договора СНВ-III, который заключил его предшественник Барак Обама. 45-й президент называл соглашение неудачной для США «односторонней сделкой».

Как отмечают эксперты, в политических кругах Соединённых Штатов нет однозначной позиции относительно дальнейшей судьбы этого соглашения. Помимо Энгеля и Менендеса против выхода США из этого договора выступал и глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.

Тем не менее, такие «здравые опасения» по поводу непродления соглашения — скорее исключение из правил, чем тенденция, констатируют аналитики.

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Призыв законодателей США — не только часть стандартной позиции демократов о необходимости принимать какие-либо решения по вопросу продления ДСНВ, но и очередной «камень в огород» Дональда Трампа, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Представители Демпартии продолжают предпринимать попытки создать новые основания для интенсификации процедуры импичмента Трампа. Всё это делается в рамках предвыборной гонки и вписывается в их стратегию, направленную на дискредитацию главы Белого дома. Энгель и Менендес в очередной раз хотят акцентировать внимание на том, что Трамп подрывает безопасность США, не принимая решение по продлению договора или не действуя активно по созданию нового», — отмечает аналитик в разговоре с RT.

При этом эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин указывает, что в США «царят разные настроения» относительно продления ДСНВ, однако политиков, выступающих за сохранение договора, крайне мало.

«В конгрессе иногда звучат здравые мысли относительно продления СНВ, однако это капля в море по сравнению с количеством идей по непродлению соглашения. Кроме того, к малочисленным сторонникам сохранения договора никто не прислушивается», — заявил аналитик.

По мнению Блохина, заявление демократов о нехватке специалистов по ядерным вопросам справедливы, однако этот фактор на самом деле никак не мешает Вашингтону заняться решением вопроса по продлению СНВ.

«Белый дом мог бы воспользоваться услугами аналитических центров, занимающихся ядерной проблематикой, каковых в США огромное количество. Другое дело, что люди, работающие там, — сторонники выхода из ДСНВ», — констатировал эксперт.

Система устрашения

Американская сторона неоднократно давала понять, что не исключает ситуации, когда договор не будет продлён Соединёнными Штатами.

С подобным заявлением выступил в конце июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, вскоре ушедший в отставку. По его словам, ДСНВ «с самого начала имел недостатки» и не «охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки».

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон Reuters © Jonathan Ernst

Как отмечают эксперты, есть серьёзные основания опасаться, что СНВ-III повторит судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в рамках которого Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств в феврале текущего года.

«Никаких переговоров сейчас не ведётся по продлению ДСНВ, однако действе договора скоро заканчивается. Шансов, что Вашингтон сохранит соглашение, крайне мало. Потому что главное требование США — это подключение Китая к договору. А сам Пекин не хочет в это ввязываться», — сказал Константин Блохин.

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При этом Блохин подчёркивает, что Белый дом не намерен продлевать договор.

«Уход Джона Болтона, который выступал за непродление соглашения, никак не повлияет на позицию Вашингтона. Сейчас США рассматривают варианты, как сохранить американское лидерство в мире посредством системы устрашения других стран. Для этого им нужно усилить свои переговорные позиции, в том числе, за счёт навязывания России и Китаю дорогостоящей гонки вооружений. При этом Вашингтон рассчитывает выйти из этого состязания победителем», — отметил аналитик, добавив, что отказ от ДСНВ был бы «логическим продолжением системной политики США».

Подобное мнение разделяет и Владимир Брутер. По его словам, предложение американской стороны привлечь Китай к договору говорит о том, что у Вашингтона изначально не было настроя сохранять действующее соглашение.

«Вашингтон изобретает предлоги, которыми можно обосновать свой отказ продлевать соглашение. США говорят о Китае только для того, чтобы похоронить СНВ и ничего не создать взамен, поскольку осознают, что Пекин не пойдёт на такой шаг», — заявил эксперт.

«Мир ждёт бесконтрольная гонка вооружений»

В то же время Москва не раз подчёркивала необходимость продления СНВ-III.

Так, 13 октября президент России Владимир Путин назвал Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений «практически последним инструментом ограничения гонки вооружений», напомнив также об «ошибочном шаге» Вашингтона — выйти из ДРСМД.

«Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений, такой уже серьёзной гонки вооружений, — это Договор СНВ-III», — отметил Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

Президент России акцентировал внимание на том, что для продления договора «работать надо прямо сейчас».

«Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации. Ответа нет», — сказал российский лидер.

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По словам Владимира Путина, в случае ликвидации СНВ-III больше не останется механизмов по ограничению наступательных вооружений, что крайне негативно отразится на уровне мировой безопасности.

«Уже другая будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живём сейчас», — подчеркнул президент России.

Эксперты также отмечают, что отказ США от ДСНВ станет очередным шагом в сторону разрушения существующей системы мировой стратегической безопасности.

«Для стран откроются такие возможности по использованию своих вооружений, которых у них раньше не было. Это сделает обстановку в мире ещё менее стабильной и безопасной», — заявил Владимир Брутер.

По мнению Константина Блохина, в случае непродления договора «мир ждёт бесконтрольная гонка вооружений», которая станет для всех нормой.

«К этой борьбе присоединятся не только государства с ядерным арсеналом, но и те, которые таким оружием не обладает, но хотят его получить. Никто ничего не будет контролировать — мир будет действовать по закону джунглей», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня