«Инструмент давления»: почему Турция заявила об отказе закрыть свои границы со странами ЕС

Турция не закроет свои границы с государствами Евросоюза для беженцев из Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «Запад должен разделять груз ответственности за беженцев». Ранее на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки нелегальных мигрантов, и открыла границу с ЕС, через которую хлынули тысячи беженцев. Президент Турции использует миграционный вопрос как «последний способ добиться успеха» своей военной операции в Сирии, отмечают эксперты. Одновременно таким образом Эрдоган хочет продемонстрировать свою значимость и заставить руководство ЕС выделить дополнительное финансирование, считают аналитики.

Анкара оставит открытыми свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Звонят и говорят: «Закройте границы». Я сказал: «Поздно». Запад должен разделять груз ответственности за беженцев», — приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

В то же время глава МВД республики Сулейман Сойлу сообщил в своём Twitter, что уже более 117 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом.

Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 2, 2020

Напомним, ранее Анкара заявила, что приняла решение открыть границу, поскольку Евросоюз не выполнил своих финансовых обещаний, а Турция не сможет выдержать новой волны мигрантов. При этом решение открыть границу для беженцев было принято после инцидента в Идлибе, где в результате обстрела со стороны правительственных сил Сирии погибли 33 турецких военных. Позднее в Министерстве обороны России пояснили, что причиной инцидента стало нахождение военнослужащих турецких ВС в боевых порядках боевиков.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, на решение Эрдогана открыть границу с ЕС повлиял и тот факт, что Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке турецкой операции в Сирии.

«Анкара обращалась к НАТО и надеялась, что альянс её поддержит. Однако такое решение заблокировали Афины», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

В свою очередь, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян отметил в интервью RT, что Эрдоган использует миграционный вопрос как «последний способ добиться успеха» своей военной операции в Сирии.

«Поскольку силовыми мерами непосредственно в САР сделать это у турецкого лидера не получается, поток беженцев стал для него инструментом давления на Евросоюз. Эрдоган рассчитывает, что ЕС каким-то образом окажет влияние на Россию, которая поддерживает сирийское правительство», — сказал аналитик.

Одновременно, манипулируя миграционным вопросом, президент Турции хочет заставить руководство Евросоюза выделить дополнительное финансирование, пояснил Степанян.

«Это особенно актуально ввиду больших трат Эрдогана на войну в Сирии — такую брешь сейчас ему надо чем-то закрывать. Для этого и нужны европейские деньги. Кто-то ведь должен покрывать эти расходы, поскольку неизвестно, сколько ещё Анкара потратит на военную операцию в САР», — пояснил эксперт.

Реакция Европы

В ответ на действия Анкары глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с мигрантами является «общеевропейской проблемой», поэтому 3 марта всё руководство Евросоюза отправится на границу Греции и Турции, где собралось самое большое количество беженцев. Её будут сопровождать также лидер Европарламента Давид Сассоли и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

О намерении вместе с греческим премьером посетить греко-турецкую границу ранее заявлял и председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте», — написал он на своей странице в Twitter.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground. I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Отреагировали на действия Анкары и руководители стран Европы.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика готова оказать Греции и Болгарии содействие в охране границ от массовой миграции беженцев.

«Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия по оказанию им быстрой помощи и защите границ. Мы должны действовать сообща для того, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса», — написал он в Twitter.

В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости лучше укрепить границы Европейского союза. Об этом он написал в соцсети Facebook. По словам Курца, ситуация 2015 года, когда в Европу хлынула волна мигрантов, «ни в коем случае не должна повториться».

Тем временем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис через Twitter объявил о том, что в течение ближайшего месяца Афины не будут рассматривать новые заявления о предоставлении убежища. По его словам, таким образом греческая сторона повышает безопасность своих границ.

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020

Ранее, в конце февраля, Мицотакис информировал европейские власти о том, что значительное число мигрантов и беженцев собрались на греко-турецкой сухопутной границе и пытались незаконным путём попасть в страну.

Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров Евросоюза предупредило, что ожидается «массовая миграция в Грецию». В документе, оказавшемся в распоряжении газеты Die Welt, отмечается также, что этот «массовый поток людей» будет сложно остановить.

Новые миграционные проблемы

Напомним, в 2016 году между Турцией и Европейским союзом было заключено соглашение, по которому Анкара брала на себя обязательство принимать обратно нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в ЕС. В обмен на каждого нелегала из Сирии Евросоюз обязался забирать с турецкой территории одного легального сирийского беженца.

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За такое сотрудничество Брюссель пообещал Анкаре ускорить либерализацию визового режима, а также выплатить €3 млрд в качестве поддержки.

Однако эксперты напоминают, что ни одна из сторон не выполнила свои обещания в полной мере.

Теперь же, как отмечает Араик Степанян, «Европу ждут тяжёлые времена». Если Турция так и оставит границы открытыми, ЕС вновь захлестнёт миграционный кризис, пояснил эксперт.

«Страны Европы по этому поводу высказывают свою сильную озабоченность. Они ещё не справились со старыми миграционными проблемами, а тут к ним уже идут новые. Причём государства ЕС наполнятся беженцами ещё как минимум на полмиллиона человек. Больше всех пострадают Германия и Франция. Кроме того, нельзя исключать и проникновения представителей террористических группировок. А это значит, что степень террористической угрозы в Европе повысится ещё больше», — спрогнозировал аналитик.

Мигранты на турецко-греческой границе, 29 февраля 2020 © BULENT KILIC / AFP

Владимир Оленченко, в свою очередь, заявил, что если миграционная волна из Турции продолжит увеличиваться, то «остановить её будет крайне сложно».

«Если в 2015 году ситуация с беженцами была близка к катастрофической, то теперь точно предугадать как дальше будут разворачиваться события, достаточно трудно. Однако Европа получит ещё больше проблем, чем имеет сейчас — это однозначно», — заявил аналитик.

Источник: Россия Сегодня