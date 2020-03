«Инструмент давления»: почему Турция заявила об отказе закрыть свои границы со странами ЕС

Турция не закроет свои границы с государствами Евросоюза для беженцев из Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «Запад должен разделять груз ответственности за беженцев». Ранее на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки нелегальных мигрантов, и открыла границу с ЕС, через которую хлынули тысячи беженцев. Президент Турции использует миграционный вопрос как «последний способ добиться успеха» своей военной операции в Сирии, отмечают эксперты. Одновременно таким образом Эрдоган хочет продемонстрировать свою значимость и заставить руководство ЕС выделить дополнительное финансирование, считают аналитики.

Анкара оставит открытыми свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Звонят и говорят: «Закройте границы». Я сказал: «Поздно». Запад должен разделять груз ответственности за беженцев», — приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

В то же время глава МВД республики Сулейман Сойлу сообщил в своём Twitter, что уже более 117 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом.

Напомним, ранее Анкара заявила, что приняла решение открыть границу, поскольку Евросоюз не выполнил своих финансовых обещаний, а Турция не сможет выдержать новой волны мигрантов. При этом решение открыть границу для беженцев было принято после инцидента в Идлибе, где в результате обстрела со стороны правительственных сил Сирии погибли 33 турецких военных. Позднее в Министерстве обороны России пояснили, что причиной инцидента стало нахождение военнослужащих турецких ВС в боевых порядках боевиков.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, на решение Эрдогана открыть границу с ЕС повлиял и тот факт, что Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке турецкой операции в Сирии.

«Анкара обращалась к НАТО и надеялась, что альянс её поддержит. Однако такое решение заблокировали Афины», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян отметил в интервью RT, что Эрдоган использует миграционный вопрос как «последний способ добиться успеха» своей военной операции в Сирии.

«Поскольку силовыми мерами непосредственно в САР сделать это у турецкого лидера не получается, поток беженцев стал для него инструментом давления на Евросоюз. Эрдоган рассчитывает, что ЕС каким-то образом окажет влияние на Россию, которая поддерживает сирийское правительство», — сказал аналитик.

Одновременно, манипулируя миграционным вопросом, президент Турции хочет заставить руководство Евросоюза выделить дополнительное финансирование, пояснил Степанян.

«Это особенно актуально ввиду больших трат Эрдогана на войну в Сирии — такую брешь сейчас ему надо чем-то закрывать. Для этого и нужны европейские деньги. Кто-то ведь должен покрывать эти расходы, поскольку неизвестно, сколько ещё Анкара потратит на военную операцию в САР», — пояснил эксперт.

В ответ на действия Анкары глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с мигрантами является «общеевропейской проблемой», поэтому 3 марта всё руководство Евросоюза отправится на границу Греции и Турции, где собралось самое большое количество беженцев. Её будут сопровождать также лидер Европарламента Давид Сассоли и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

О намерении вместе с греческим премьером посетить греко-турецкую границу ранее заявлял и председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте», — написал он на своей странице в Twitter.

