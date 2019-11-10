«Интер» обыграл «Верону» в матче Серии А

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Миланский Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А.
Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Верона» забила первой. На 19-й минуте пенальти реализовал Валерио Верре.
Победу «Интеру» принесли голы Матиаса Весино и Николо Бареллы.
В другом матче игрового дня «Наполи» продлил свою безвыигрышную серию до пяти игр, не сумев победить «Дженоа» (0:0).
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить матч «Ювентуса» с «Миланом» в Серии А.
Источник: Россия Сегодня