«Интер» обыграл «Верону» в матче Серии А

Ранее сообщалось , что Криштиану Роналду может пропустить матч «Ювентуса» с «Миланом» в Серии А.

В другом матче игрового дня «Наполи» продлил свою безвыигрышную серию до пяти игр, не сумев победить «Дженоа» (0:0).

Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Миланский Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А.

«Интер» обыграл «Верону» в матче Серии А 01:26 Миланский Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась …



В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, …



Минэкономразвития внесёт в кабмин план приватизации на 2020-2022 годы 22:27 Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко сообщила о планах ведомства внести в правительство в ближайшие дни прогнозный план приватизации …



Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал» «Лестер» на своем поле обыграл лондонский «Арсенал» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча …

