«Интер» обыграл «Верону» в матче Серии А

10 ноября 2019     12
«Интер» обыграл «Верону» в матче Серии А

01:26

Миланский Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Верона» забила первой. На 19-й минуте пенальти реализовал Валерио Верре.

Победу «Интеру» принесли голы Матиаса Весино и Николо Бареллы.

В другом матче игрового дня «Наполи» продлил свою безвыигрышную серию до пяти игр, не сумев победить «Дженоа» (0:0).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может пропустить матч «Ювентуса» с «Миланом» в Серии А.

Источник: Россия Сегодня

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