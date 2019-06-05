Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018

5 июня 2019     15
Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ходе заседания конгресса ФИФА в Париже по-русски поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года.

Он отметил, что «в прошлом году в России был лучший в истории чемпионат мира», передаёт ТАСС.

«Были разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но всё получилось совершенно иначе: там царил настоящий праздник, потому что чемпионат мира объединяет мир. И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (сказал он по-русски. — RT) за то, что вы так потрясающе организовали чемпионат мира», — сказал он.

Ранее Инфантино назвал ЧМ-2018 года самым красивым в истории.

По данным ФИФА, турнир, который прошёл в России, посмотрело рекордное количество зрителей. Общая аудитория турнира по всему миру составила 3,572 млрд человек

Источник: Россия Сегодня

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Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018
Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ходе заседания конгресса ФИФА в Париже по-русски поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира …



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